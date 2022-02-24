نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغلى السيارات في العالم 2022 وأسعارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أغلى السيارات في العالم 2022 وأسعارها تتنافس شركات السيارات فيما بينها في تصنيع سيارات ذات مواصفات عالية تجعلها تتبوأ مكانة جيدة بين الشركات المصنعة للسيارات على المستوى العالمي، وتختلف أسعار السيارات التي تضعها الشركات للسيارات على حسب التقنيات التي وضعتها في السيارة، فكلما كانت التقنيات أعلى كلما زاد سعر السيارة، وهنا سنعرض لكم أغلى السيارات حول العالم بالأسماء الخاصة بها ومعرفة أسعارها.

أغلى السيارات في العالم 2022

أغلى السيارات في العالم 2022 سيارة بوجاتي لا فواتير نوار، تعتبر سيارة بوجاتي لا فواتير نوار من أغلى السيارات حول العالم، وهو من إنتاج الشركة الإيطالية، وستشهد السيارة تعديلات مختلفة خلال الأشهر القادمة، ويبلغ سعر السيارة 19 مليون دولار.

سيارة رولز رويس سويتال

تأخذ سيارة رولز رويس سويتال شكل سيارات عصر الثلاثينات، وتمتاز السيارة بوجود مقعدين فقط، ويبلغ سعر السيارة 13 مليون دولار.

سيارة بوجاتي سينتو ديشي

تعتبر سيارة بوجاتي سينتو ديشي من أقوى السيارات الشهيرة حول العالم، وهي سيارة فرنسية تصل قوتها إلى 1600 حصان، ويبلغ سعر السيارة 9.8 مليون دولار.

مرسيدس مايباخ إكسليرو

تتطلع شركة مرسيدس أن تكون سيارة مايباخ إكسليرو نن أفضل السيارات حول العالم، حيث يبلغ تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال 4.4 ثانية فقط.

سيارة كوينيجسيج CCXR ترافيتا

سيارة كوينيجسيج CCXR ترافيتا محط أنظار جميع المهتمين بالسيارات على مستوى العالم، حيث تتخطى قوة المحرك 1000 حصان، ويبلغ سعرها 4.8 مليون دولار.

سيارة لامبورجيني فينينو

سيارة لامبورجيني فينينو هي إحدى السيارات التي قدمتها شركة لامبورجيني الإيطالية، والتي أصدرت منها ثلاث وحدات منذ 9 أعوام وبيعت جميعها، ويبلغ سعر السيارة 4.5 مليون دولار.

سيارة لامبورجيني سيان

سيارة لامبورجيني سيان هي إحدى السيارات التي قدمتها شركة لامبورجيني منذ سنوات مضت، ويبلغ سعرها 3.6 مليون دولار.