نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ افتتاح أول مطعم البيك و أسعار وجبات البيك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تاريخ افتتاح أول مطعم البيك وبعض أسعار وجبات البيك، سلسلة مطاعم البيك الشهيرة الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تمتلك شعبية كبيرة لدى كافة المقيمين والزائرين للدولة، حيث تمتاز وجباته بالمذاق الرائع الذي قلما تجده في المطاعم الأخرى التي تقدم نفس الوجبات، حيث أنه يسعى دائما لاكتساب الجودة عن طريق اختيار أفضل المكونات، وإعدادها تحت إشراف فريق هائل ومتميز من الشيفات، فدعونا نتعرف على تاريخ أول فرع للمطعم وصاحب فكرة الإنشاء.

تاريخ إنشاء أول مطعم البيك

تاريخ إنشاء أول مطعم البيك مطعم البيك، الذي أصبحت فروعه تجتاز المملكة العربية السعودية، والتي ترجع ملكيتها إلى المهندس رامي أبو غزالة والمهندس إحسان أبو غزالة، ويعود الفضل في إنشاء أول مطعم البيك إلى شكور أبو غزالة والد كل منهم الذي رأى بعد تفكير طويل عدم وجود مطاعم وجبات سريعة بكثرة داخل المملكة آنذاك، لذا في عام 1974 عهد إلى أحد المستودعات القديمة وتحويلها إلى مطعم واستثمار كافة مدخراته في إنشاء هذا المطعم وتجهيزه على أفضل حال، وكانت هذه أول مرة يسمع بها السعوديين عن البروست، ومن هنا بدأت فروع البيك بالانتشار داخل المملكة على يد أبو شكور وأبنائه حتى أصبح عدد فروع المطعم 75 فرع.

أسعار وجبات البيك 2022

ازدادت أسعار وجبات البيك التي يقدمها بضعة ريالات لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الأسعار، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

وجبة البروستد الفردية 16 ريال.

دجاجة بروستد كاملة 31 ريال.

ساندوتش جمبرى 5 ريال.

ساندوتش فيليه + بطاطس + مشروب 11 ريال.

10 قطع دجاج مسحب 16 ريال.

7 قطع دجاج مسحب 5 ريال.

وجبة سمك فيليه حار 13 ريال.

وجبة جمبري اقتصادي 21 ريال.

تبدأ أسعار العصائر من 2.5 إلى 5 ريال سعودي.

سعر 3 خبز كيزر 5 ريال سعودي.