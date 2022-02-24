معجزة.. هذه السيدة تضع ورق الالمونيوم في الغسالة لو عرفتم السر وراء ذلك ستفعلون مثلها

عندما نقوم بغسل الغسيل داخل الغسالة ‏يكون هناك بعض البقع التي لا تستطيع الغسالة القضاء عليها وهذه البقع تسبب العديد من المشاكل ‏رغم أنها لا تكون بقع قوية ويمكن التخلص منها من خلال استخدام أي وسيلة ‏غسيل أخرى ذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن إحدى الطرق التي تساعد على التخلص من البقع التي لا تستطيع الغسالة تخلص منها وذلك من خلال استخدام ورق الألمنيوم الذي يساعد على تنظيف الغسيل بشكل عميق والعديد من الفوائد الأخرى ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام ورق الألمنيوم وسنتحدث أيضا عن طريقة استخدام ورق الألمنيوم في الغسالة.

‏طريقة استخدام ورق الألمنيوم في الغسالة

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها استخدام ورق الألمنيوم في الغسالة حتى تساعد على التخلص من البقع وهذه الطريقة هي:

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نحتاج إلى كمية كبيرة من ورق الألمنيوم.

بعد ذلك نحضر اوراق الألمونيوم ونصنع منها ‏بعض الكرات متوسطة الحجم.

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‏ بعد ذلك نضع الكرات متوسطة الحجم التي تم صنعها من أوراق الألمنيوم داخل الغسالة مع الغسيل في الوقت الذي تكون فيه الغسالة تحتوي على الماء والصابون والملابس التي نرغب في غسلها.

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‏ بعد ذلك نقوم بتشغيل الغسالة وهي تبدأ اوراق الألمنيوم الإحتكاك مع البقع التي تكون موجودة في الملابس حتى تساعد على التخلص منها.

فوائد ورق الألمنيوم في الغسالة

فيما يلي سنتحدث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام اوراق الألمنيوم في الغسالة وهذه الفوائد هي:

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