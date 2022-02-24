احذر 3 أجهزة كهربائية تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها.. اوقفهم فورا

ارتفعت أسعار فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مما أثر كثيراً على دخل الأسرة المصرية، ولكن هناك عدة نصائح أشار إليها الخبراء يمكن من خلال إتباعها تخفيض استهلاك الكهرباء، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أكثر أسباب ارتفاع الاستهلاك وكيف يمكن مواجهتها.

ماهي الأجهزة التي تستهلك الكهرباء باستمرار؟

قد يعتقد البعض أن أغلاق الجهاز مع ترك الفيشة بالكهرباء هو أمر كافئ لعدم سحب الكهرباء، ولكن ذلك ليس صحيح، فهناك بعد الأجهزة التي تستهلك الكهرباء رغم إغلاقها، لذلك يجب فصلها نهائياً حتى نستطيع ترشيد الاستهلاك، ومن أهم تلك الأجهزة ما يلي:

أجهزة اللاب توب أو الحاسب الألى: فيجب فصلها نهائياً ، لأنها تستهلك كهرباء طالما كانت في وضع الاستعداد ومتصلة بالكهرباء.

الشواحن الكهربائية: من أكثر أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء، حيث يعتقد الكثيرين أنها طالما لا يوجد جهاز متصل بالشاحن فأن ذلك كافي، وهذا الاعتقاد خاطئ تمامًا، حيث تسهلك الشواحن كهرباء طالما كانت متصلة بالكهرباء.

المراوح والخلاطات: يجب أن نضع قاعدة عامة وهى أن جميع الأجهزة ذات الفيشة، يجب فصلها في حالة عدم استخدامها، حيث أنها تقوم بسحب كهرباء حتى وانا كانت لا تعمل.

الميكروويف: على الرغم من أنه من الأجهزة ذات السحب المتوسط للكهرباء، إلا أن فصله بعد الاستخدام سيساهم في خفض استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

هناك العديد من النصائح التي ستساعد في تخفيض فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، ومن أهم تلك النصائح ما يلي: