شوف لولو ماركت وأقوى عروض هايبر لولو تنزيلات الشتاء من lulu hypermarket

عروض مميزة يقدمها لولو ماركت على مدار الأسبوع وحتى يوم 1 مارس على المئات من الأصناف المعروضة داخل فروعه. وعلى رأس المعروضات أنواع مختلفة من الأجهزة الكهربية والإلكترونيات من مختلف الماركات العالمية. ونظراً لمعرفة إدارة هايبر لولو بأهم ما يحتاج إليه العملاء من سلع فإن الهايبر يقدم باستمرار تخفيضات وخصومات مذهلة على تلك السلع. الأمر الذي منح المتسوقين الثقة فيما يقدمه لولو هايبر ماركت من عروض وتخفيضات. ونظراً لشعار عالم المأكولات الموسم الأول الذي رفعة هايبر لولو هذا الأسبوع فإن الكثير من الخصومات متوفرة على أدوات وأجهزة تحضير الطعام من الشوايات، القلايات، الخلاطات والأفران الكهربية وغيرها.

لولو ماركت

قلاية ديلونجي الهوائية متعددة الاستخدامات سعة 1.5 كيلو جرام تعرض الآن في لولو هايبر ماركت مقابل 889 ريال بدلاً من 1299 ريال ليكون حجم الخصم الذي يحصل عليه العميل 410 ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة ثلاثمائة ريال عند طلب قلاية كينوود الهوائية سعة 5.5 لتر مقابل 399 ريال فقط بدلاً من 699 ريال.

بلاك آند ديكر قلاية هوائية سعة 1.2 كيلو مقابل 259 ريال بدلاً من 499 ريال بخصم نقدي 240 ريال.

اشتري فرن كهربائي إمبكس سعة 45 لتر بسعر 249 ريال بدلاً من 299 ريال.

تيفال قلاية هوائية سعة 4.2 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 599 ريال بخصم قدره ثلاثمائة ريال سعودي.

شواية صحية كينوود تعمل بقوة ألفي واط احصل عليها من هايبر لولو مقابل 229 ريال بدلاً من 399 ريال.

فرن شارب ميكروويف بالشواية سعة 34 لتر بسعر 599 ريال بدلاً من 799 ريال بخصم قدره مائتي ريال.

عروض لولو

خلاط مولينكس مع مطحنة قوة 450 واط بسعر 99 ريال فقط بدلاً من 209 ريال.

احصل على محضرة الطعام كينوود لتحضير الطعام والمعجنات متوفرة مقابل 549 ريال بدلاً من 1099 ريال بخصم قدره 550 ريال.

من بين المنتجات المعروضة في معارض هايبر لولو محضرة الطعام السريعة ماجيك بوليت قوة 400 واط بسعر 139 ريال بدلاً من 349 ريال بخصم 210 ريال سعودي.

ايكون مقلاة هوائية سعة 2.5 لتر احصل عليها بسعر 119 ريال بدلاً من 249 ريال ووفر 130 ريال للحبة.

فرن ميكرويف سوبر جنرال سعة 42 لتر بسعر 389 ريال بدلاً من 499 ريال.

lulu hypermarket

يقدم لولو هايبر ماركت عروض وتخفيضات خاصة على منتجات فيليبس المختلفة ومن أهم العروض المتاحة:

ماكينة تحضير القهوة فيليبس احصل عليها مقابل 119 ريال بدلاً من 149 ريال.

قلاية هوائية سعة 1.2 كيلو بسعر 599 ريال بدلاً من 729 ريال سعودي.