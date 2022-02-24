شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت للأجهزة والأدوات المنزلية وخصومات تصل حتى 60%

أحدث عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض والتخفيضات على مجموعة هائلة من الأجهزة الكهربائية المنزلية ومنتجات الطاولة بخصومات جبارة تصل حتى 60% وذلك بدءاً من يوم 23 فبراير 2022 وحتى 1 مارس 2022، كما تتوفر عروض جبارة بمناسبة تصفيات الشتاء على العديد من المنتجات الاخرى بخصومات تصل حتى 18% ويمكنكم التمتع بجميع هذه العروض من خلال التسوق أون لاين من الموقع الرسمي للشركة اون لاين أو إحدى الصفحات الترويجية لمجموعة شركات لولو هايبر ماركت، أو التوجه بزيارة أحد فروع الشركة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأجهزة الكهربائية المنزلية:

مولينكس خلاط مع مطحنة قوة 450 واط بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال.

كينود محضرة طعام مع عجانة قوة 1000 واط بسعر 549 ريال سعودي بدلاً من 1,099 ريال.

ماجيك بوليت محضرة سريعة قوة 400 واط بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

أيكون مقلاة هوائية بدون زيت سعة 2.5 لتر بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

وعرض قوي على سوبر جنرال فرن ميكرويف سعة 42 لتر بسعر 389 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

ديلومجي قلاية هوائية متعددة سعة 1.5 لتر بسعر 889 ريال سعودي بدلاً من 1,299 ريال.

إمبكس فرن كهربائي سعة 45 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

شواية صحية من كينود قوة 2000 واط بسعر 229 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.

مضرب يدوي من مولينكس قوة 200 واط بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 169 ريال.

خلاط يدوي من راسل هوبي بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.

بلاك آند ديكر عصارة مستخرج بسعر 179. ريال سعودي بدلاً من 239 ريال.

خلاط 3*1 من سوبر جنرال قوة 400 واط بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال.

عروض الأدوات المنزلية لهذا الأسبوع:

عرض شيفلاين طقم أواني طهي مكون من 11 قطعة بسعر 329 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

تيفال طقم أواني طهي غير لاصقة مكون من 8 قطع بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 985 ريال.

مارينكس صينية فرن مستطيل سعة 2.2 لتر بسعر 18 ريال سعودي بدلاً من 29 ريال، كما يتوفر منها سعة 1.6لتر فقط بسعر 8 ريال سعودي بدلاً من 16 ريال.

السيف دالة استانلس ستيل سعة 250 مل متنوع بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال.

لأ أوبالا طقم عشاء مكون من 38 قطعة متن ع بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 219 ريال.