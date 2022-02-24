شوف عروض لولو ماركت على المأكولات بأنواعها ومنتجات البقالة lulu hypermarket

عروض لولو ماركت الرائعة على المأكولات تحت شعار عالم لولو المأكولات 22 على العديد من الأطعمة الطازجة والمجمدة ومنتجات البقالة. ويحتوي مهرجان المأكولات على خصومات كبيرة على مئات الأصناف. حيث خصص هايبر لولو تخفيضات على كافة أقسام المأكولات مثل قسم الاسماك الذي يحتوي على عدة أنواع مختلفة ومتميزة من السمك. كذلك قسم اللحوم الذي يتضمن عدة أنواع من اللحوم السعودية والمستوردة الطازجة والمبردة. فضلا عن مئات الأصناف التي تجدونها داخل بروشور عروض لولو الذي يبدأ من يوم الأربعاء 23 فبراير ويستمر حتى يوم 1 مارس عام 2022.

لولو ماركت

استمتع بالمذاق الطيب للمأكولات البحرية المعروضة داخل قسم الاسماك في لولو هايبر ماركت.

احصل على كيلو من روبيان مزارع طازج 70/60 مقابل 25.90 ريال بدلا من 32.95 ريال.

اشتري كيلو من سمك الباراموندي بسعر 20.90 ريال بدلا من 29.95 ريال.

كيلو سمك شعري كبير مقابل 19.90 ريال بدلا من 31.95 ريال. بخصم قدره 12 ريال.

سمك الكنعد حجم صغير سعر الكيلو 37.90 ريال بدلا من 54.95 ريال.

سمك مسكر سعر الكيلو 19.90 ريال بدلا من 29.95 ريال بخصم قدره عشرة ريالات.

كيلو حبار صغير مقابل 10.90 ريال بدلا من 16.95 ريال.

احصل على كيلو من سمك مكرونة بسعر 5.90 ريال بدلا من 8.95 ريال.

سمك بوري صغير مقابل 6.45 ريال بدلا من 12.95 ريال.

اشتري كيلو من سمك السلطان إبراهيم مقابل 18.90 ريال بدلا من 26.45 ريال.

عروض لولو

لحم كتف غزال بدون عظم نيوزيلندا سعر الكيلو 119.90 ريال بدلا من 139 ريال بخصم حوالي 19 ريال.

سعر كيلو كتف لحم بقري باكستاني 27.90 ريال بدلا من 34 ريال.

كيلو من قطع لحم الضان الأثيوبية مقابل 38.90 ريال بدلا من 46.90 ريال.

كيلو لحم بقري أنجلوس الجزء العلوي أستراليا بسعر 39.90 ريال.

قطع دجاج التنمية مشكلة طازجة وزن الطبق 900 جرام بسعر 8.90 ريال بدلا من 12.95 ريال.

صدور دجاج فيليه طازجة إنتاج وزن الطبق 450 جرام.

Lulu hypermarket

اشتري 2 كيلو من صدور الدجاج الطرية مقابل 44.95 ريال بدلا من 56.95 ريال واستفد بخصم نقدي 12 ريال.

صدور دجاج ساديا وزن الطبق 450 جرام بسعر 10.95 ريال بدلا من 15.95 ريال.

أكواز ذرة وزن 900 جرام من شركة ساديا بسعر 11.95 ريال بدلا من 17.75 ريال.

دجاج بروستد كلاسيك شرائح أو فيليه وزن 750 جرام مقابل 24.95 ريال بدلا من 29.95 ريال.

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