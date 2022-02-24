شوف أقوي العروض المميزة بمناسبة يوم التأسيس بخصومات كبري من أسواق العثيم

تحتفل هذه الأيام المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس ثلاثون قرون عام 1727 ميلادي من العز والكرامة لذا تحتفل أسواق عبد الله العثيم مع الشعبي السعودي وتقدم لهم أقوى العروض المميزة والمتنوعة لهذه المناسبة السعيدة ويتميز العرض الأسبوعي بخصومات كبري على بعض المعروضات الرائعة، وتقدم أيضاً عروض بأرخص الأسعار على الاحتياجات المنزلية والمفروشات، وأدوات المطبخ بكل أنواعها والجوالات والتابلت، وأجهزة كهربائية معمرة من أقوي وأكبر الماركات بأرخص الأسعار.

أقوي العروض المميزة بمناسبة يوم التأسيس بخصومات كبري من أسواق العثيم

تسوق أجدد العروض الأسبوعية أو عروض منتصف الأسبوع من خلال أقرب فرع لديكم أو من موقعها الإلكتروني والشبكات الاجتماعية التالية فيسبوك، تويتر، الواتس أب، يوتيوب، سناب شات، يتوافر العرض الأسبوعي بجميع الفروع من اليوم الأربعاء الموافق 23 فبراير حتي 1 مارس أو حتى نفاذ الكمية.

عروض أدوات مطبخية من أسواق العثيم

قدر الضغط من سيف، سعة 7 لتر، بسعر 94.00 ريال.

قدر الضغط من السيف، سعة 9 لتر، بسعر 109.00 ريال.

قدر ضغط بيستر، سعة 7 لتر، بسعر 79.00 ريال.

قدر ضغط بيستر، سعة 9 لتر، بسعر 89.00 ريال.

قدر ضغط باصرة، سعة 15 لتر، بسعر 119.00 ريال.

طقم قدور سويت هوم سيراميك، مكون من 10 قطع، بسعر 159.00 ريال.

قدر بخار رويال فورد، سعر الحبة 75.00 ريال.

قدر هوم اي ماريل، مقاس 28 سم، بسعر 54.00 ريال

قدر هوم ماريل، مقاس 30 سم، بسعر 59.00 ريال.

طقم قدور نيو فليون 8 حبة + طقم توزيع هدية، بسعر 149.00 ريال.

مقلاية ترست مقاس 28 سم، والقطعة الأخري 24 سم + قطعة من طقم التوزيع مجاناً، بسعر 39.95 ريال.

مقلاة مستر كوك مسطحة، سعة 30 سم، بسعر 25.00 ريال.

مقلاة مستر كوك مسطحة، سعة 32 سم، 29.00 ريال.

عروض الجوالات المحمولة والتابلت من أسواق العثيم

جوال سامسونج A 72، سعر الجهاز 1549.00 ريال.

جوال سامسونج A 52، بسعر 1249.00 ريال.

جوال تكنو BC1، سعر القطعة 279.00 ريال.

تابلت لينوفو M 7، بسعر 409.00 ريال.

قطاعة خضار كيتشنجر، سعر القطعة 24.50 ريال.

خلاط سوبر يدوي، سعر الحبة 79.00 ريال.

مكواة سوبر بي سيراميك، بقوة 2400 واط، بسعر 79.00 ريال.

سماعة آبل آير بودز، بسعر 449.00 ريال.