شوف عروض العثيم الأسبوعية على جميع المنتجات تصل ل 60% تسوق بسرعة الآن

عروض العثيم في السعودية، تعتبر شركة العثيم من أقدم الشركات الموجودة في المملكة العربية، لذلك يوجد فئة كبيرة من المواطنين يثقون في منتجات أسواق العثيم ويعتمدون عليها في شراء كل احتياجات منازلهم، وتقوم شركة العثيم بتنظيم مجموعة من العروض الأسبوعية على كل الأقسام المتاحة في الشركة وذلك لكي يستفيد كل العملاء من هذه العروض.

عروض العثيم الأسبوعية أقوى تخفيضات السعودية تصل ل 50%

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم عشرات الفروع في كل أنحاء المملكة، كما تضم فروع هذه الشركة عدد كبير من المنتجات والسلع المختلفة بالإضافة إلى وجود أقسام للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، كما يتم بيع كل أنواع الهواتف المحمولة بأسعار مخفضة في فروع العثيم، ويوجد قسم خاص ببيع كل أجهزة المطبخ الحديثة.

تخفيضات العثيم اليوم

تنزيلات العثيم على سعر كيلو مكعبات كندوز وزن 138 ريال سعودي بدلاً من سعر 159 ريال سعودي.

خصومات العثيم سعر كيلو كباب حلة كندوز مقطع 150 ريال سعودي بدلاً من سعر 165 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم وزن مفروم كندوز 139 ريال سعودي بدلاً من سعر 160 ريال سعودي.

سعر كيلو تمري وراك دجاج طازج 1 كجم 38 ريال سعودي بدلاً من سعر 45 ريال سعودي.

سعر 250 جرام ماي ميت لانشون قطع لحم وبسطرمة 20 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليوم