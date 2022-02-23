تحذير هام.. جهاز كهربائي صغير في كل بيت ب ٧٥ جنيها يرفع فاتورة الكهرباء إلى ٧٥٠ جنيها

يعاني الكثير من الأفراد من ارتفاع فاتورة الكهرباء في العديد من المنازل، وذلك بسبب الأجهزة الكهربائية، وما تستهلكه من كهرباء كثيرا، بسبب الاستخدام الخاطئ لهذه الأجهزة، حيث يوجد أجهزة ذات أسعار بسيطة وتستهلك كهرباء بمبالغ أضعاف ثمنها مثل جهاز الغلاية الكهربائي والذي لا يخلو بيت من استخدامه، ولذلك إليك في هذا المقال أهم التفاصيل التي تؤدي إلي زيادة الكهرباء بسبب هذا الجهاز.

ارتفاع الكهرباء بسبب الغلاية الكهربائية

يعرف هذا الجهاز أيضا باسم الكاتيل، ويعتبر في جميع البيوت وذلك نظرا لأنه رخيص الثمن، ولكثرة استخدامه أيضا في العديد من الأغراض مثل أعداد المشروبات الساخنة، كما يتم الاستعانة به للحصول علي مياه ساخنه بشكل سريع لطهي الطعام وإليكم أهم الإرشادات لتقليل استهلاك الغلاية الكهربائية للكهرباء.

علينا عند شراء جهاز الغلاية الكهربائي أو ما يعرف بالكاتيل، أن نختار نوع موفر للكهرباء حيث سوف تحسن هذه العملية كثيرا استهلاك الكهرباء.

يجب تنظيف جهاز الكاتيل باستمرار من أي رواسب مما يحسن عمله ويقلل من استهلاكه للكهرباء.

يجب عدم ترك فيشة غلاية المياه موصله بالتيار الكهربائي بعد الانتهاء من استخدامها.

لابد من ترك بعض المياه في الكاتيل بعد الانتهاء من استخدامه وتجنب تركه فارغا من المياه.

طريقة تنظيف غلاية المياه

تعاني كثير من السيدات من التراكمات الجيرية بغلاية المياه والتي يقلل من كفاءة عملها والآن إليك سيدتي طريقة سهلة وسريعة لتنظيف الكاتيل الكهربائي.