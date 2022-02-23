وداعاً تنظيف حوامل البوتاجاز بمكون لن يخطر علي بالك سينسف حروق البوتاجاز حتي لو من سنين

تعاني الكثير من سيدات المنازل من تنظيف البوتاجاز والدعك الكثير الذي يأخذ الكثير من الوقت لذلك قامت بعض السيدات بالبحث على الإنترنت للتعرف على طرق تنظيف البوتاجاز السهلة من غير دعك وسوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال.

تنظيف البوتاجاز بالخميرة

تكثف البحث على الإنترنت للتعرف على طرق تنظيف البوتاجاز بطريقة سهلة وسريعة دون القيام بدعك البوتاجاز وبذل مجهود لتنظيفه لذلك سوف نتعرف على مكونات تنظيفه من خلال النقاط التالية:

لا بد أن نحضر ملعقة كبيرة من خميرة البيرة.

نحضر لتر من الماء الدافئ.

نضع الماء في بخاخ ونضع عليه الخميرة.

نغلق البخاخ جيدا ونقوم برجه.

نقوم برش الماء على البوتاجاز ونتركه لمدة عشر دقائق.

نحضر لوفه التنظيف مع سائل التنظيف ونقوم بغسل البوتاجاز به.

نقوم بتنشيف البوتاجاز جيدا بعد ذلك نلاحظ أن البوتاجاز أصبح جديدا كما كان في السابق.

الوصفة الثانية لتنظيف البوتاجاز

حيث أنه يمكن تنظيف البوتاجاز بطريقة سهلة بدون دعك عن طريق وضع ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع ٤ ملاعق خل مع ملح الليمون ونقوم بخلطهم جيدا حتى تمام التجانس نحضر إسفنجة غسل البوتاجاز ونقوم بتمريرها على سطح البوتاجاز دون دعك وسوف نلاحظ اختفاء الأوساخ والبقع تماما مثل السحر.

نصائح عامة لتنظيف البوتاجاز