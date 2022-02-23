تسليك البلاعات بالخل في 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد خلطة سحرية دون الحاجة إلى سباك

دائما يلجأ الجميع إلى وصفات طبيعية حتى يضمنوا عدم وجود الخطر من هذه الوصفة وأيضا بسبب تأثير وفعالية الوصفات الطبيعية لذلك سوف نتحدث عن الوصفات التى تعمل على نظافة البلاعات والتخلص من الإنسداد الموجود داخلها دون اللجوء إلى تغيير البلاعات أو أن تحضر متخصص لإعادة تصليحها وبالتالي سوف يكلفك الكثير من المال لكن بوصفة رخيصة الثمن سوف تحل المشكلة فى وقت قصير جدا.

تسليك البلاعات بالخل

يعد من أكثر الأشياء المستخدمة للتنظيف والتي تعطي نتيجة رائعة هو الخل لأنه يستطيع القضاء على جميع الكائنات الدقيقة جدا لذلك ينصح بوضعه على الدجاج واللحوم أثناء تنظيفها لذا عليك أن تحضر هذه الخلطة حتى تنظف البلاعة وتتخلص من الدهون والرواسب الموجودة داخل الصرف لذلك:

احضر وعاء ثم قم بوضع نصف كوب من الخل وملعقتين من الملح وملح الليمون.

قم بالتقليب الجيد بعد ذلك قم بإسقاط هذه الخلطة داخل البلاعة وبعد فترة سوف ترى الصرف خالي من أى رواسب لأول مرة .

بعد وضع هذه الخلطة تستطيع أيضا أن تتخلص من الميكروبات والفطريات الموجودة فى البلاعة بسبب قضاء الخل عليهم.

هذه الطريقة من أفضل الطرق المستخدمة والتي تعطي نتيجة واضحة.

تسليك البلاعة بملح الطعام

هذه الطريقة الثانية المتبعة لكي يتم التنظيف والتخلص من الإنسداد بشكل نهائي لأن الملح يعمل على سهولة تساقط الزيوت والعوائق الموجودة فى البلاعة لذلك احضر الملح والصودا والماء المغلي كل هذه المكونات ضعها فى البلاعة وأغلقها جيدا وانتظر حتى ينتهي التفاعل الحادث وتتخلص من الإنسداد وجميع الاشياء المتراكمة داخل البلاعة والتي تسبب مشاكل عديدة فى وقت لاحق كرر هذه العملية فور حدوث أى انسداد فى الصرف حتى لا تتفاقم المشكلة وتحتاج إلى مساعدة من الخارج حتى يتم تصليح الصرف.