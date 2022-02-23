نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات اكسترا الكبرى تتجاوز 70% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا الكبرى تتجاوز 70% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية فبراير، يتوفر كولين دفاية زيت 9 ريشة سعة 2000 وات باللون الأبيض بسعر 279 ريال بدلاً من 349 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 14 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر كولين دفاية زيت 11 ريشة سعة 2000 وات باللون الأبيض بسعر 349 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 17 ريال لمدة 36 شهراً ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى.

تخفيضات فبراير على الأجهزة الكهربائية

يتوفر كولين دفاية زيت 7 ريشة سعة 1500 وات باللون الأبيض بسعر 259 ريال بدلاً من 309 ريال خصم 16%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ضمن تخفيضات حتى نهاية فبراير ودفع مبلغ شهري 13 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر برينسس فرن كهربائي سعة 60 لتر 2100 وات ستانلس ستيل ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى بسعر 399 ريال بدلاً من 649 ريال خصم 39%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 20 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر جليم غاز موقد 90*60 سم 5 عيون إستيل بسعر 3299 ريال بدلاً من 4099 ريال خصم 20%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على جميع الأجهزة ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ميديا فرن كهربائي جداري 60 سم إستيل بسعر 1249 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 22%، ضمن تخفيضات اكسترا حتى نهاية فبراير ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 60 ريال لمدة 36 شهراً.

تخفيضات اكسترا حتى نهاية فبراير

يتوفر كلاس برو فرن كهربائي سعة 100 لتر ستانلس ستيل بسعر 499 ريال بدلاً من 729 ريال خصم 32%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 24 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن تخفيضات فبراير اكسترا الكبرى كلاس برو فرن كهربائي سعة 45 لتر 2000 وات باللون الأسود بسعر 289 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 36%، عروض الأجهزة الكهربائية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 14 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر كلاس برو فرن كهربائي سعة 70 لتر ستانلس ستيل بسعر 349 ريال بدلاً من 649 ريال خصم 46% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 17 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر سوني تلفزيون 85 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 9299 ريال بدلاً من 27999 ريال خصم 67%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 445 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن تخفيضات الشاشات اكسترا الكبرى سامسونج تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4999 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 33.33% عروض حتى نهاية فبراير، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهراً.

تخفيضات اكسترا الكبرى تتجاوز 70%

يتوفر ال جي تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 9999 ريال بدلاً من 35299 ريال خصم 72%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 478 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سامسونج تلفزيون 85 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 9499 ريال بدلاً من 17999 ريال خصم 47%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 454 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ال جي تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4199 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات حتى نهاية فبراير.