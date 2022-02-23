نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية حتي 1مارس 2022 وخصومات كبيرة للمنظفات وأدوات المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية، قدمت أسواق العثيم السعودية آخر العروض الأسبوعية المقدمة منها اليوم وسوف تكون متوفرة في الأسواق حتي تاريخ الأول من شهر مارس عام 2022 حيث توفر الأسواق الكثير من احتياجات الأسرة والبيت ومستلزمات المعيشة المختلفة كما تقدم خصومات ضخمة على جميع الأقسام وعلى الجوالات والإلكترونيات بمناسبة حلول ذكري يوم تأسيس المملكة العربية السعودية وفي هذا المقال سنعرض لكم آخر ما يوجد في داخل فروعها المتعددة بالسعودية وخصومات المنظفات وأدوات المطبخ.

عروض العثيم الأسبوعية حتي 1 مارس 2022

هناك الكثير من أنواع المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة المتوفرة في العروض الأسبوعية المقدمة من الأسواق فيوجد فراولة وتفاح وجوافه وبخاري حمراء وبرتقال وبصل ولفت وطني وشمر وجزر وتمر ومن المعروف أن الفاكهة والخضروات من الأساسيات اليومية التي نتناولها ونحرص على تناولها طازجة وجميلة كما يوجد حليب المراعي كيس بسعر 54.95 ريال سعودي وذلك بدل من 75.95 ريال وشاي ليبتون 200 كيس بسعر 22.95 ريال سعودي بمقدار 2 حبة لكل عميل وهناك صدور دجاج ساديا مجمد بسعر 10.95 ريال سعودي والكثير من منتجات ساديا التي تقدمها الأسواق كما تقدم عدد كبير من أنواع الجبنه بخصومات كبيرة فيوجد جبنه دمياطي مصري وجبن هالي أبيض دنماركي وشبيهة جبن جرين لاند أبيض وشبيهة جبن فيتا مصري وجبن رومي وجبن فريكو ايدام معتدل وحلاوة سادة وخلطة زبدة إماراتي ومختلف منتجات المراعي ومنتجات هالي المتنوعة والعديد من أنواع زيت الزيتون وزيت العربي والأرز وغيرها.

عروض أدوات المطبخ

يوجد في أدوات المطبخ المتوفرة في العروض أطقم قدور مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام وعدد من أنواع أطقم المقلاة وطقم شوربة ميلامين وأطقم صواني فرن وقدر ضغط وكل الأدوات التي نستخدمها في المطبخ موجودة في العروض.

عروض المنظفات

المنظفات بأسعار تنافسية لا مثيل لها اشتري ما تحتاج إليه مع توفير المال من عروض العثيم السعودية على المنظفات فهي من الأشياء التي نحرص دائماً على تواجدها في المنزل واستخدامها سواء المعقمات ومساحيق الغسيل ومنتجات المنظفات الشخصية ومستلزمات حديثي الولادة والأطفال كل هذا متواجد في عروض العثيم.

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