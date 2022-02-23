شوف عروض العثيم مول جوالات وتجهيزات منزلية بخصومات هائلة

عروض العثيم مول الأسبوعية على الهواتف الذكية والتجهيزات المنزلية من مستلزمات المطبخ المختلفة مثل القلايات وأواني الطهي وغيرها. فبمناسبة يوم التأسيس السعودي الذي مر عليه ما يقرب من ثلاثة قرون تعتز جميع مؤسسات ومناطق المملكة بهذه الذكرى. ولذا تحتفل أسواق العثيم بتلك المناسبة على طريقتها من خلال تقديم عروض وخصومات كبيرة على مئات المنتجات.

عروض العثيم

اشتري جوال سامسونج أي 72 سعة 128 جيجا مقابل 1549 ريال، مقاس الشاشة 6.7 بوصة ورام 6 جيجا يحتوي الجهاز على بطارية 5000 ملي أمبير ويدعم الجيل الرابع 4 جي.

سامسونج أي 52 سعة 128 جيجا بايت مقاس الشاشة 5.5 بوصة، يحتوي على ثلاث كاميرات ورام 4 جيجا بايت. البطارية 4500 ملي أمبير يدعم شبكات الجيل الرابع. متوفر الان بفروع مجموعة أسواق عبد الله العثيم مقابل 1249 ريال سعودي.

هاتف أي تي ال 9200 بسعر 99 ريال سعودي للحبة.

جوال نوكيا 5310 بسعر 159 ريال للحبة.

احصل على تابلت سامسونج أي 7 تي 505 مقابل 999 ريال للحبة. سعة الذاكرة 32 جيجا بايت، رام 3 جيجا، يدعم الجيل الرابع من الشبكات.

اشتري بسعر 409 ريال فقط تابلت لينوفو ام 7 سعة ذاكرة الجهاز 32 جيجا بايت، رام 2 جيجا، 4 جي.

أسواق العثيم

تقيم أسواق العثيم مجموعة من العروض المميزة على شاشات التلفزيون من العلامات التجارية المختلفة.

عرض على شاشة إمبيكس ال أي دي 43 بوصة مقابل 869 ريال سعودي للحبة.

شاشة سهم ال أي دي سمارت 55 بوصة بسعر 1399 ريال.

مقابل 1449 ريال احصل على شاشة إمبيكس سمارت مقاس 55 بوصة.

إمبيكس ال أي دي سمارت مقاس 32 بوصة سعر الحبة 529 ريال.

شاشة أونيكس ال أي دي ٣٢ بوصة بسعر ٤٠٩ ريال للحبة.

العثيم مول

احصل على طقم قدور كأسا لومينا المكون من ثماني حبات بسعر ٥٦٥ ريال سعودي.

طقم قالب كيك بيتي مكون من ثلاث حبات بسعر ٣٦ ريال.

قدر كيتشنجر سعر الحبة ٤٤ ريال مقاس ٣٠ سم، وسعر الحبة مقاس ٣٢سم ٤٨ ريال.

Othaim mall

قدر ضغط السيف سعر الحبة سعة سبع لترات ٩٤ ريال وسعة تسع لترات بسعر ١٠٩ ريال.

قدر ضغط بيستر سعر الحبة سعة ٧ لتر ٧٩ ريال بينما سعة ٩ لتر فبسعر ٨٩ ريال.