شوف عروض لولو تنزيلات الشتاء على الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية

إذا كنت ترغب في شراء جهاز جديد من الأجهزة الكهربية والالكترونيات اقتنص عروض لولو ماركت الجديدة كفرصة كبيرة. حيث يوفر هايبر لولو خصومات كبيرة على العديد من الأجهزة المنزلية من أجهزة تحضير وطهي الطعام. وكذلك أجهزة الكي والمكانس الكهربية على اختلاف أنواعها. ويصل حجم التخفيض على بعض المنتجات بمناسبة قرب انتهاء فصل الشتاء إلى 70 بالمائة. وفي السطور التالية نبذة عن أهم المنتجات المعروضة داخل الهايبر.

عروض لولو ماركت

احصل على خلاط إمبكس مع مطحنة بقوة 600 وات مقابل 159 ريال بدلا من 199 ريال واستفد بخصم قدره أربعين ريال.

استخدمي عجانة أريتي في إعداد وتجهيز العديد من وصفات المعجنات الحلوة والمتاحة مقابل 399 ريال بدلا من 499 ريال ووفري مائة ريال سعودي.

محضرة طعام أريتي بقوة 800 وات اشتريها الان بسعر 209 ريال بدلا من 339 ريال واحصلي على تخفيض بقيمة مائة وثلاثين ريال.

صانعة قهوة تركية تيفال مقابل 349 ريال بدلا من 599 ريال بخصم قدره مائتين وخمسين ريال.

محضر طعام كينود قوة الموتور 800 وات احصل عليه بخصم 210 ريال بسعر 249 ريال بدلا من 459 ريال.

صانع القهوة براون بسعر 189 ريال بدلا من 289 ريال.

هايبر لولو

قدر ضغط باليوم الكهربائي سعة ست لترات مقابل 329 ريال بدلا من 459 ريال.

نوتريكوك قدر ذكي كهربائي سعة 6 لتر بسعر 149 ريال بدلا من 269 ريال.

قدر ضغط كهربائي 6 لتر بسعر 149 ريال بدلا من 269 ريال.

بلاك آند ديكر محضرة الأرز سعة 1.8 لتر مقابل 139 ريال بدلا من 209 ريال.

عروض لولو

مضرب يدوي مولينكس بقوة 200 واط وفر 50 ريال واحصل عليه مقابل 119 ريال بدلا من 169 ريال.

راسل هوبس خلاط يدوي مقابل 59 ريال بدلا من 109 ريال.

عرض على عصارة مستخرج بلاك أند ديكر مقابل 179 ريال بدلا من 239 ريال.

احصل على سوبر جنرال 3 في 1 خلاط بقوة 400 واط مقابل 89 ريال بدلا من 129 ريال.