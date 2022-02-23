نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضه لغيبوبة دماغية.. هل شبل يام مات؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعدما تداولت مواقع التواصل أكثر من مرة خبر وفاة طفل اليوتيوب بات السؤال عن خبرة وفاته الأبرز وهو هل شبل يام مات أو لا؟ حيث يُعد أحد الأخبار التي يبحث عن حقيقتها جميع الأشخاص في الوطن العربي، وهذا بعد أن تعرض الصغير إلى حادث أدى إلى دخوله إلى المستشفى.

حيث أن الأخبار التي تم تداولها وضحت أنه قد تعرض إلى سكتة دماغية بعد عدة أيام من وجوده في المستشفى، ولأنه أحد الفنانين الصغار المشهورين والمعروفين داخل الوطن العربي وتحديداً الكويت والسعودية بحثوا عن حقيقة الخبر.

هل شبل يام مات؟

لقد ظهرت بعض الشائعات والأخبار التي توضح أن الفنان الصغير حسين العجمي والذي يعرف باسم شبل يام قد توفى داخل إحدى مستشفيات الكويت في 23 فبراير 2022، وهذا بعد تعرضه إلى حادث أدى إلى دخوله في حالة غيبوبة بعد عدة أيام من حدوثه، لأن حالته كانت غير مستقرة وقد نتج عنها الموت الدماغي بسبب تجمع دموي بالرأس، ولقد تم إصدار أمر ملكي بنقل الفنان الصغير لمستشفى تخصصي في مدينة الرياض، لكن للآن لم يتم توضيح الحقيقة أو تأكيد خبر الوفاة.

من هو شبل يام؟

حسين العجمي أو ما يلقب بشبل يام عبارة عن مغني وناشط سعودي اجتماعي مازال بالعقد الأول من عمره، وبالرغم من ذلك تمكن من أن ينضم إلى عالم المشاهير، وهذا بعد انتشار مقطع فيديو كان يغني به بأحد المقاهي وكان موجود بهذا المقهى الدوسري ناشط سياسي واجتماعي قام بالرد على الصغير بإحدى الجمل التي كانت كفيلة في بث الخوف والتردد بنفسه.

ولكن بالرغم من ذلك لم يخف أو يتردد كما أنه واصل الغناء، ولهذا تم اعتباره من أشجع الشخصيات، بالإضافة إلى أن رواد مواقع التواصل لقبوه بالشجاع وقوي القلب، وعرف أيضاً شبل يام بأنه فنان يقدم أعمال غنائية وشيلات خليجية متنوعة.

معلومات عن حسين العجمي

شبل يام عبارة عن مغني عمره 10 أعوام، حيث ولد في الكويت عام 2012 كما يحمل الجنسية السعودية، ولقد عرف بالصوت العذب المميز عبر مقاطع الفيديو التي تم نشرها له بكل مواقع التواصل في كل البلاد العربية.

وقد حصلت تلك المقاطع على ملايين المشاهدات، ولكن تعرض الطفل إلى حادث سير أدى إلى دخوله بغيبوبة، ومما آثار الفزع حوله هو أن هناك بعض المصادر أكدت على أنه توفى دماغياً منذ أن تم الحادث في 16 فبراير 2022 بالرغم من الحالة الجسدية السليمة له.