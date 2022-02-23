شوف عروض بن داود مكة واستمتع بأقوى الخصومات على جميع الأقسام bin dawood

تعرف على عروض بن داود مكة لتقديم أفضل أنواع المنتجات الغذائية واللحوم والبقالة، ونظراً لأن بن داود يحرص دائماً على رضا المستهلك فإنه يقدم له الكثير من العروض والخصومات على كل ما يقوم بعرضه من المنتجات الغذائية وهذه العروض تكون مستمرة طوال الأسبوع، وقد جئنا بهذا المقال لكي نعرفك عليها إذا كنت من عملاء بن داود.

عروض بن داود مكة

يعمل بن داود على خدمة عملائه دائماً ويقدم لهم الكثير من العروض والخصومات على كل ما يمكن شراءه من المتجر، كما تكون هذه العروض موجودة في كل فروعه سواء في مكة أو المدينة أو غيرهم وليس في فرع محدد.

العروض على المنتجات

من المهم أن تعرف ما هي المنتجات التي يقدم بن داود العروض عليها، وهي تكون:

جميع المنتجات الغذائية التي يتم عرضها في المتجر أو التي تريد شرائها.

مجموعات الجبن ومجموعات المجمدات تجد أنها عليها عروض كثيرة لكثرة الطلب عليها.

عمل عروض الأنواع المختلفة من الخضروات والفواكه الطازجة التي تباع لديه.

خصومات على كلاً من اللحوم والفراخ والأسماك بكل أنواعها وفي جميع الفروع.

المعلبات والحلويات قد تجد أنه يوجد عليها عروض لكثرة طلب الأطفال على الحلويات.

عروض على كل أدوات ووسائل العناية الشخصية سواء للرجال أو النساء.

تخفيضات موجودة على المنظفات المنزلية للسيدات.

تقديم عروض خاصة على الأجهزة الكهربائية في فروع بن داود.

عروض مختلفة لابن داود

في هذه الفقرة سوف نعطيك بعض الأمثلة على بعض المنتجات التي يكون عليها عرض عند بن داود:

كيلو خيار يكون سعره ٤,٩٥.

ليمون يكون سعره ٢,٩٥.

عرض على فاكهة اليوسفي التي يكون سعرها ٤,٩٥.

تخفيض في سعر البطاطس بحيث يكون سعرها ٢,٩٥.

الحلويات

بيتيفور حلو يكون سعره ٥٩,٩٥.

سينامون رول سعره ٤,٩٥.

تشكيلة متنوعة من كيكات الزبدة سعرها ٤٩.

كانت هذه نبذة مختصرة عن عروض بن داود مكة ولكن إذا كنت تريد معرفة العروض كاملة فعليك أن تذهب إلى المتجر في أي فرع تريده لتقوم بشراء المنتجات التي تريدها وبأسعار ليس لها مثيل في الأسواق أو في المتاجر الخاصة الأخرى.