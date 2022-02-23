نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اسعار سندوتشات البيك 2022 السعودية في المقال التالي
تعد سلسلة مطاعم البيك بالمملكة من أشهر المطاعم العربية، وأكثرها انتشاراً وشهرة في جميع محافظات السعودية حيث تقدم مطاعم البيك قائمة مميزة من الوجبات السريعة والسندوتشات التي تعتبر من أشهر الوجبات الغذائية الخفيفة في المملكة.
مطاعم البيك في السعودية
تم تأسيس أول فرع لسلسلة مطاعم البيك في مدينة جدة منذ أواخر القرن الماضي لتصبح الآن من أشهر المطاعم الموجودة بالمملكة، وتتخصص في تقديم الوجبات السريعة وسندويشات الدجاج، وكذلك الأطباق البحرية بالإضافة إلى تشكيلة الحلويات والمشروبات الساخنة، ونالت أطباق البيك إعجاب الجميع داخل المملكة بفضل المذاق الجيد، والخدمة المميزة في جميع الفروع بالسعودية.
اسعار سندوتشات البيك 2022 السعودية
يضم منيو البيك وجبات متنوعة من الدجاج أو المأكولات البحرية، وكذلك المأكولات النباتية، وتتمثل أسعار سندوتشات البيك فيما يلي:-
- ساندوتش البيج بيك مضاف إليه جبنة حارة أو عادية يتوافر بسعر 13 ريال سعودي.
- ساندوتش دبل بيك برجر متوفر بسعر 7 ريال سعودي.
- ساندوتش فيليه الدجاج الحار بسعر 6.5 ريال.
- ساندوتش شاورما البيك مع صلصة الطحينة بسعر خمسة ريال سعودي.
- ساندوتش البرجر فيليه دجاج بالجبنة متوفر بسعر أربعة ونصف ريال.
- ساندوتش الجمبري من البيك بسعر 10 ونصف ريال سعودي.
- ساندوتش الطاووق الحار بسعر 6.5 ريال سعودي.
- ساندوتش فيليه سمك بسعر 7.5 ريال سعودي.
- ساندوتش فلافل البيك بسعر 2 ريال سعودي.
كيفية طلب اوردر من تطبيق البيك الجديد
أتاحت مطاعم البيك تطبيق للهواتف الذكية لتسهيل الأمر على العملاء عند طلب الاوردر المفضل لهم من أحد فروع المطعم في مختلف محافظات المملكة، وأوضح البيك تفاصيل طلب اوردر عبر تطبيق البيك فيما يلي:-
- يمكنك تحميل تطبيق البيك على الهاتف الذكي فالتطبيق متاح للأندرويد والآيفون.
- عليك الدخول على التطبيق ثم اختر قائمة المأكولات ثم اختيار الوجبة التي تريدها.
- تحديد نوع الوجبة حار أم عادي.
- إنقر على الزر الأصفر الموجود اسفل الشاشة لاختيار فرع المطعم الاقرب لك.
- يفضل تفعيل خاصية GPS لتحديد أقرب فرع ثم طلب الاوردر الخاص بك.
- أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة ثم التأكد من صحتها قبل الضغط على التالي.
- عليك تحديد طريقة الدفع الأنسب ثم إدخال البيانات المتعلقة ببطاقة الائتمان.
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