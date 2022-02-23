حيلة سحرية لمعرفة مكان وجود كاميرات التجسس بغرف تغيير الملابس أو أي مكان باستخدام الهاتف

دائما تنصح جميع الفتيات من قبل أمهاتهم عدم تغيير الملابس فى غرفة التغيير والتى تسمى “البروفة” لأن يوجد بعض من أصحاب المتاجر الخاصة بالملابس يتنصتون على الفتيات حيث تم إعتقال واحد من أصحاب المتاجر فى الجيزة وتم اكتشاف وجود الكاميرات داخل البروفة وبالتأكيد نال هذا الرجل عقوبة مشددة من قبل الشرطة لذلك سوف نعرض عن طريقة تستطيع الفتاة معرفة وجود الكاميرات داخل المتجر أم لا.

التأكد من عدم وجود كاميرات التجسس

هناك عدة طرق تستطيع الفتاة أن تعرف وجود الكاميرا داخل المحل وبعد ذلك تستطيع أن تقدم شكوى فى صاحب هذا المحل والذي سينال عقوبته فورا:

الطريقة الأولى هي أنك تستطيع أن تجري المكالمة داخل البروفة وإذا انقطعت الشبكة فى هذا الوقت سوف تتأكد من وجود كاميرات مراقبة.

توجد العديد من التطبيقات الموجودة على منصة بلاي ستور وفور تحميله عليك فقط أن توجه الهاتف وتقوم بتصوير الغرف بأكملها وفى حالة ظهور علامة حمراء فى الهاتف فإنه يشير إلى وجود كاميرا لذلك يجب أن تعرف التطبيقات وهى Hidden camera detector وأيضا تطبيق Glint finder.

كشف كاميرات التجسس في غرف قياس الملابس

هناك طرق أخرى تستطيع أن تحمي الفتاة نفسها من التقاط الكاميرا لها فى حال فشل معرفة وجود الكاميرا داخل البروفة: