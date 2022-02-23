نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حطى البيبسي على مسحوق الغسيل هتشوفي بياض ونظافة غسيلك والفرق رهيب في المقال التالي
الكثير من الأشياء لا نعلم فوائد لها، وأيضا توجد بعض الأشياء يكون لها أكثر من فائدة، ومن الأشياء التى تكون لها إستخدام آخر هو وضع البيبسي على مسحوق الغسيل، لو نظرت إلى الأمر ستجد أن لا فائدة لها، ولكن يعتبر وضع البيبسي على مسحوق الغسيل من أكثر الطرق فعالة فى تنظيف عيون البوتجاز والأواني التى يوجد بها حروق، لذلك في هذا المقال سنقدم لكم طريقة تنظيف الاواني المحروقة وتنظيف عيون البوتجاز، وجعلها كما كانت في السابق، لامعة ولا يوجد بها أي حروق أو وسخ.
إستخدامات البيبسي ومسحوق الغسيل
الكثير من ربات المنزل تجد صعوبة في التخلص من البقع الصعبة وأيضا الحروق التي توجد أعلى الأواني أو عيون البوتجاز، لذا سنقدم لكم طريقة فعالة للتخلص من الحروق والبقع الصعبة، وأهم المكونات هي:
- ثلاث ملاعق من مسحوق الغسيل الذي تفضليه وتستخدميه.
- ضعى إليه كمية مناسبة من البيبسي.
- ملح الليمون.
- بيكربونات الصوديوم.
طريقة استخدام البيبسي ومسحوق الغسيل في التنظيف
- نقوم بوضع كمية من المسحوق في إناء ونقوم بسكب البيبسي في الإناء مع التقليب الجيد.
- بعد ذلك نقوم بإحضار جميع الأواني اللازم تنظيفها وأيضا نقوم بوضع عيون البوتجاز معهم، ثم نقوم بسكب الخليط ويمكنك زيادة كميات الخليط على حسب كمية الاواني المراد تنظيفها.
- بعد أن سكبنا الخليط على الأواني، نقوم بإضافة إليهم كمية من ملح الليمون مع كمية من كربونات الصوديوم، ثم نقوم بتغطيتها جيدا حتى يتم كتم الهواء، تترك لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نقوم بجلب سلك مواعين ثم نقوم بحك الأواني حكة خفية حتى يتم إزالة الاتساخ والحروق بشكل جيد، وتصبح الأواني لامعة.
- بعد ذلك نقوم بحك جميع الأواني وعيون البوتجاز جيدا، ثم نقوم بشطفهم بالماء جيدا.
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