بدون فرك إزالة حروق سنين مع تلميع رهيب للطاسة بمكون واحد فقط في كل بيت لا ترمي الأواني المحروقة

داخل كل بيت يتواجد مقلاة أو طاسة عالق بها الكثير من الرواسب، وأثار القلي التي يصعب التخلص منها وإزالتها، حيث تأقلمت العديد من ربات البيوت على هذا الوضع وهذا المنظر، وذلك بسبب عدم وجود فائدة في تنظيف هذه المقلاة، ولكن نحن اليوم قررنا أن نقدم لكم وصفة جبارة في دقائق معدودة سوف تخلصكم من هذه البقع.

تنظيف المقلاة بالماء وملح الليمون

سوف نقدم لكم المكونات اللازمة من أجل أن نتخلص من كافة الدهون العالقة بالمقلاة، ومن ثم سوف نشرح لكم الطريقة بالتفصيل، وأهم هذه المكونات:-

إحضار ملح ليمون.

إحضار مقدار من عصير الليمون.

إحضار كركديه.

إحضار كمية من الماء.

طريقة التنظيف

لكي تتمكن من تنظيف المقلاة جيدا عن طريق استخدام المقادير السابق ذكرها، عليك اتباع الخطوات التالية:-