شوف أجدد عروض لولو هايبر الجديدة على الأجهزة الكهربائية والمنزلية حتى 1 مارس بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر ماركت تنفرد بعرض أجدد العروض المميزة على مختلف الأجهزة الرائعة في كبرى التخفيضات. كما يختص موقع لولو بنشر مجلة لولو التي تتميز بوجود المئات والآلاف من المنتجات المختلفة بأسعار خيالية. حيث تقوم كل أسبوع بنشر عروضها الجديدة وهنا نقدم لكم أول وأجدد العروض والخصومات التي لن تجدها سوى هنا في موقع ثقفني.

أقوى عروض لولو هايبر الجديدة والحصرية على الأجهزة الكهربائية بخصومات مذهلة

خصم 550 ريال من لولو على جهاز كينوود محضرة المطبخ عجانة، تتميز المحضرة بأنها متعددة الاستخدامات، تعمل بقوة 1000 واط. بسعر 549 ريال بدلاً من 1099 ريال سعودي.

وفر 130 ريال على مقلاة هوائية ماركة أيكون للحصول على أفضل طعام صحي بدون زيت، سعة المقلاة 2.5 لتر. للحبة بسعر 119 ريال بدلاً من 249 ريال سعودي.

خصم 30 ريال على ماكينة القهوة ماركة فيليبس، لعمل ألذ قهوة، بسعر 119 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي.

اشتري مكنسة كهربائية من فيليبس، تعمل بقوة 1800 واط، التي تعمل على تنظيف المنزل والأماكن الضيقة. بسعر 369 ريال بدلاً من 470 ريال سعودي، ووفر 101 ريال.

تخفيضات لولو القوية على الأجهزة والأدوات المنزلية

احصل على خصم 170 ريال على طقم أواني طهي، مكون من 11 قطعة، حيث أن الطقم مكون جميع عدة الطبخ التي تحتاج إليها لطهي الطعام وتقليبه من شيفلاين. بسعر 329 ريال بدلاً 499 ريال سعودي.

خصم 480 ريال على طقم أواني طهي من بريستيج، تتميز بأنها غير لاصقة للطعام. كما يتكون الطقم من مجموعة 22 قطعة إنتاج تايلاندي. بسعر 379 ريال بدلاً من 859 ريال سعودي.