شوف عروض بن داود على السلع الغذائية بأقل سعر

عروض بن داود في يوم التأسيس السعودي تمنح عملاءها فرصا عديدة لاقتناء متطلباتهم من السلع الغذائية وأصناف البقالة المختلفة. حيث تعرض أسواق بن داود مرات السلع من الخضراوات، اللحوم، الفاكهة، بالإضافة إلى العديد من المنتجات المعبأة واحتياجات الاطفال والكبار المختلفة. حيث تعمل المجموعة جاهدة على توفير كافة ما يحتاج إليه المتسوقين من الأصناف المختلفة بجميع الأقسام. وكذا طرح عروضها الترويجية على مدار الأسبوع.

عروض بن داود

قطع كيك صغيرة اشتري خمس قطع واحصل على السادسة مجانا.

احصل على نسبة خصم 32٪ عند شراء ٢ حبة من سينابون رول مقابل ٤.٩٥ ريال بدلا من ٥.٩٥ ريال.

تشكيلة متنوعة من كيكات الزبدة سعر الحبة ٤٩ ريال بدلا من ٦٥ ريال.

بيتي فور مالح وفر ١٥٪ واحصل على الكيلو مقابل ٤٩.٩٥ ريال بدلا من ٦٥ ريال.

اشتري بيتي فور حلو سعر الكيلو ٥٩.٩٥ ريال بدلا من ٧٥ ريال.

خصم بنسبة ٢٨٪ على يومي التورتيلا-حار- أبيض- بر بسعر ٧.٩٥ ريال بدلا من ١٢.٧٥ ريال.

كريب ٧ قطع مقابل ٧.٩٥ ريال بدلا من ١٠.٩٥ ريال.

شرائح خبز الكينو بالبذور بسعر ١٠.٩٥ ريال بدلا من ١٢.٩٥ ريال.

احصل على شرائح خبز الكينو مقابل ٩.٩٥ ريال بدلا من ١٢.٩٥ ريال.

بن داود

احصل على كيلو من فخذ أو كتف الخروف بالعظم روماني مقابل ٥٩.٩٥ ريال بدلا من ٧٩.٩٥ ريال. أو اشتري كيلو من الكتف مقابل ٥٧.٩٥ ريال بدلا من ٧٦.٥ ريال.

لحم حاشي بالعظم أو بدون عظم سعر الكيلو بالعظم ٣٤.٩٥ ريال بدلا من ٤٨ ريال. وسعر الكيلو بدون العظم ٤٤.٩٥ ريال بدلا من ٦٢.٩٥ ريال.

نسبة ٣٣٪ على شرائح اللحم البقري البرازيلي بسعر ٣٩.٩٥ ريال بدلا من ٥٩.٩٥ ريال.

برجر لحم سعر الكيلو ٣٤.٩٥ ريال بدلا من ٤٩.٩٥ ريال.

كيلو مفروم بقري برازيلي مقابل ٢٧.٩٥ ريال بدلا من ٣٧.٩٥ ريال.