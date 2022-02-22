نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وربح الجائزة الكبري من مصطفي ألاغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ٌطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، من أكثر الموضوعات بحثاً عبر الشبكة العنكبوتية جوجل حيث يجهل الكثيرين من الأشخاص حول العالم، طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة والتي تم الإعلان عنها بحلول عام 2022، فتعد تلك المسابقة من اهم المسابقات لمصدقيتها والشفوية التي اتسمت بها المسابقة، حيث يتم تقديم علي شبكة قنوات MBC مصر ويقدمها الإعلامي مصطفي ألاغا.

فمع الظروف التي مر بها الوطن العربي كانت مٌسابقة الحلمَ هو البرنامج المثير لاهتمام العديد من الأشخاص، حيث ينتظرون المتقدمون بالتسجيل في المٌسابقة الانتظار عن موعد أعلان الجوائز، وتلك المتابعة المستمرة من المشاركين عزز أهمية مٌسابقة الحَلم، وجعل بعض الأشخاص يرغبون في الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2022.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

تم أطلاق مسابقة الحلم الجديدة عبر الصفحة الرسمية لها بتويتر وكذلك عبر البرنامج علي قناة MBC مصر وذلك أثناء أعلان أسماء الفائزين بالمسابقة الكبري في نهاية ديسمبر 2021، علي أن يتم تفعيل بدء المسابقة في الأول من يناير بحلول 2022 وتنتهي المسابقة في نفس السنة بنهاية شهر ديسمبر، ويمكن أيضًا استلام رسائل الاشتراك عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المقابل لبلدك من أصل إذا كانت خدمة الاشتراك متاحة في بلدك، وتوفر الجهات العاملة بالمسابقة علي توفير أرقام للاشتراك من جميع الدول، كما يمكن الاشتراك من خلال الموقع الرسمي للمسابقة.

خطوات الاشتراك بالمسابقة الكبري

يتثنى للعديد من الأشخاص حول العالم الانتماء في مٌسابقة الحَلم من خلال التالي:

أولاً، يمكنك الاشتراك بالمسابقة الكبري من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الكلمات Dream أو Dream أو Reve ، ثم الإجابة على السؤال بشكل صحيح.

ثانيًا، يمكنك الاشتراك من خلال الموقع الرسمي للمسابقة.

كذلك من خلال تثبيت التطبيق من جول بلاي للاندرويد وتسجيل الدخول والاشتراك.

أرقام الاشتراك لجميع الدول

من خلال الأرقام الأتية يتم إرسال رسالة برقم الدولة المرافق لبلدك.

من الجدير بالذكر علي مر الأعوام التي تم تفعيل المسابقة بها، فان الشخص المخول بالمشاركة في مسابقة الحلم يجب أن يكون أكبر من 18 عامًا، وإذا كان الفائز قاصرًا أي دون سن 18 عام فان المناب عنه يتسلم الجائزة، وبمجرد مشاركتهم والإجابة على الطلب بشكل صحيح يعتبر الشخص مشاركًا في الحلم ومؤهلًا للسحب.