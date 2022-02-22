نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض يوم التأسيس السعودي مطاعم 1443 تخفيضات خيالية وعروض متميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض يوم التأسيس السعودي مطاعم، التي بدأ البحث عليها من قبل الملايين في المملكة العربية السعودية منذ ساعات، نظرا لسلسلة التخفيضات والعروض التي يتم تقديمها خلال هذه الفترة بداية من اليوم، أبرز العروض والتخفيضات الجديدة المقدمة خلال هذه الفترة، تلك التي تتم على الملابس والاكسسوارات والأطعمة والطيران وغيرها من المستلزمات التي يحتاجها المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

عروض يوم التأسيس السعودى مطاعم

عرض يوم التأسيس للحلويات:



مطاعم الحلويات بالمملكة تتيح عروض جديدة وحصرية لمنتجات الحلويات مثل عرض البسبوسه الخصم في الثمن البيع يصل تخفيض حتي ٢٠℅.

عرض فرن الضيعة بالرياض:

يقدم الفرن التوصيل المجاني للمخبوزات الخاصة به خلال شهر فبراير الحالي باستخدام التطبيق الخاص بهم علي كود Free.

عروض مطعم مندي ستيشن:

عرض نصف خروف لبناني كشميري ثمنة الاصلي ٥٤٠ ريال سعودي بعد التخفيض ٤٩٠ ريال سعودي يتم الحصول علي العرض.

تخفيض على عرض برجر المميز بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس السعودي، اسعار تكون مناسبة للجميع حتي اخر شهر فبراير.

فرصة العرض خروف لبناني كشميري كامل سعرة ١٠٨٠ ريال سعودي بعد الخصم ٩٨٠ ريال سعودى.

يتم ايضا عرض الربع خروف ليصل الشراء بعد العرض يكون التخفيض ٢٦٠ ريال سعودي، وإليكم عروض وتخفيضات بنده.

عرض مخبز وحلواني خالد

يتم العرض علي منتجاته يصل الخصومات الي ٣٠% ممكن طلب الاوردار اونلاين او عن طريق بوكسات البابكا بالكود ١٧٢٧.

عرض دانكن دونتس

العرض اثنين عبوة شاي كرك مع ستة دونت عادي العرض بعد الخصم فقط ٢٢ ريال سعودي الاستمرارية حتي نفاذ الكمية.

عرض مطاعم عريكة الديرة الدمام مكة جدة

عروضها تقديم الوجبات الفردية والعائلية الخاصة بمطعمها حتي نهاية فبراير بسعر ١٤ ريال سعودي بعد التخفيضات قلابة وتميس، طبق جبنة، فول ، معصوب قشدة.



نبده عن يوم التأسيس

اصدر الملك عبد العزيز ال سعود خادم الحرمين الشريفين بتحديد يوم ٢٢ فبراير بأن يكون عيد وطني للبلاد، والاحتفال والفرح بكافة الوسائل المتاحة من قبل امكانيات الدولة وشعبها ايضا بالتعاون معا لان ذلك حصري وجديد و اول مرة يتم تطبيق ذلك القيام بصدور قرار وامر ملكي بأن ذلك اليوم ٢٢ فبراير من كل عام هو عيد سنوي لها يسمي يوم التأسيس بجانب عديها الرئيسي عيد اتحاد المملكة العربية السعودية، وإليكم رابط عروض إكسترا السعودية.

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح عروض يوم التأسيس السعودي مطاعم تخفيضات خيالية وعروض متميزة.