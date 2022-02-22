احذر أن تتجاهل هذه الأحلام في حياتك، السقوط والاختناق أكثرها إزعاجا

أحلام مرعبة لا تتجاهلها، حيث أن عادة ما يأخذ الأشخاص الأحلام على أنها هلاوس تحدث أثناء النوم، والبعض يأخذ كل حلم على أنه حقيقة مسلم بها، ولكن هناك أحلام يمكن تجاهلها وهناك أحلام يجب الوقوف عليها والاهتمام بها لأنها تحمل معاني أخرى، ومنها أحلام السقوط والاختناق ونحن هنا سوف نقدمها لكم حتى يمكن معرفة ماذا تحمل هذه الأحلام من معاني.

ماذا يعني حلم الاختناق؟

يعتبر حلم الاختناق من الأحلام التي لا يجب تجاهلها، حيث أنها تنبهك بوجود خطر، فهي قد تعني أنك تعاني من الإصابة بمرض الربو، أو انسداد في انفك، كما أن لها صلة بالاختناق في الجزء النفسي في حياتك، حيث أنها يمكن أن تشير بوجود ما يزعجك، أو يشعرك بالتقيد سواء عقلياً أو جسدياً، ولكي يمكنك التغلب على هذا الكابوس المزعج، بحب أن تتأكد من حالتك الصحية كما أنه يجب أن تنظر إلى عالمك الشخصي، وتوقم باستبعاد جميع الأشخاص التي تؤثر على حياتك بالسلب، بالإضافة إلى معرفة الطريقة المثلى التي يمكن أن تعبر عن نفسك من خلالها، وأن تتعرف على المخاوف التي تقف عائقاً في قدرتك على تحقيق شخصيتك.

ما هو معنى حلم السقوط؟

حلم السقوط قد يكون من الأحلام التي زارت الكثيرون في منامهم، وتشعر فيها بأنك تسقط وقاربت على الارتطام بالأرض، وتستيقظ فجأةً، ويعتبر هو من الاحلام التي لا تدعو للقلق، ولكن تجعلك تقف عندها وتلقي نظرة على الأمور التي تسير في حياتك، حيث أنه إذا كنت تسقط من حافة هاوية، فهذا يعني أن عليك أن تعيد ترتيب الأولويات في حياتك والنظر إلى ما تتخلى عنه، وعندما ترى نفسك تقع في ثقب أسود وأن الظلام يحيط بك، فعليك الحذر لأنه قد يعني أنك تدخل في مرحلة اكتئاب وتنظر إلى حياتك كأنها ظلام لا نور فيها.

ويفسر ابن سيرين حلم السقوط على عدة محاور فقد يدل على فشل حدوث أمر ما لصاحب الرؤية، أو الإنتقال إلى عمل آخر أو بلد آخر، وإذا رأى نفسه يقع في مسجد فلربما دلالة على الإقلاع عن ذنب معين.