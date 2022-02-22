نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى العروض الحصرية من مكتبات جرير بمناسبة عيدهم السنوي بخصم أكثر من 40% من عروض جرير Garir في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوفر تخفيضات عدة اليوم بجميع فروع مكتبات جرير Garir big offers على كثير من الأجهزة المختلفة، منها: الكهربائية ومنها الإلكترونية، حيث تتوفر كثير من المنتجات الأخرى بأسعار مميزة جداً بتخفيضات تصل إلى 50% خاصة على أسعار اللابتوبات والجوالات الحديثة، وكذلك توجد خصومات مميزة أخرى بداخل فروع مكتبات جرير ضمن مهرجانها السنوي للعروض، والتي بدورها تضم: خصومات خاصة على أسعار الشاشات الحديثة بأنواعها، والساعات الذكية المميزة، كما توجد بالفروع خصومات أخرى على أسعار الأجهزة اللوحية الأخرى، وإليكم تفاصيل عروض جرير لهذا الأسبوع، والتي ننقلها لكم عبر موقع ثقفني.

عروض جرير الأسبوعية على أسعار كثير من المنتجات Garir offers

توجد خصومات حصرية متنوعة اليوم بفروع مكتبات جرير Garir على أسعار الشاشات الحديثة والجوالات، ومنها: خصم خاص على سعر هاتف شاومي 11 تي برو بسعة 256 جيجابايت، وسرعة عالية للرامات تصل إلى 12 جيجابايت من الجيل الخامس 5G باللون الأزرق السماوي بتوفير 350 ريال سعودي، وكذلك تتوفر بالفروع خصومات حصرية على أسعار شاشات هاير Haier U6900UG، 65 بوصة بدقة ألترا اتش دي دي اي دي أندرويد باللون الأسود، وتوفير 2350 ريال سعودي.

خصومات مكتبات جرير Garir big offers Ksa في السعودية

توجد مجموعة ضخمة من الخصومات المميزة على أسعار: شاشة هاير بخاصية الأندرويد بدقة عالية جداً، وخصم يصل إلى 41% أي 2300 ريال سعودي، ولديهم أيضاً خصم على سعر هاتف سامسونج Sumsung galaxy Zflip 3 بسعة 256 جيجابايت، وسرعة رامات تصل إلى 8 جيجابايت من الجيل الخامس 5G كريمي اللون، وغيره خصم مميز على نفس الهاتف باللون الأسود، وكذلك يوجد خصم مميز منهم على سعر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 باللون الأخضر، وتخفيض آخر منهم على سعر الشاشة المميزة من TCL 75 بوصة بدقة تعالية 4k بخاصية الأندرويد Ultra HDliD، وغيرهم.

عروض مكتبات جرير اليوم 22 فبراير وحتى نفاذ الكميات Garir Ksa

توجد مجموعة متميزة من العروض الحصرية على أسعار: التلفزيون الذكي من هاينسيس بحجم 50 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي ال اي دي باللون الأسود، وخصم آخر منهم على سعر سماعة الرأس من هايبر اكس كلاود ستينجر.