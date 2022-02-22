الاستعلام عن نتائج القياس برقم الهوية عبر موقع قياس، يقوم المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية باختبار الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية، لقياس مدى توافر المهارات والقدرات الأساسية التي تمكنهم من الدراسة داخل الجامعة، وكذلك قدرة الطلاب على تطبيق الاستدلال والاستنباط ليس فقط في المرحلة التعليمية، ولكن في حياتهم العملية، ويتم اختبار الطلاب في الموعد المناسب لهم، وتظهر النتيجة بعد أداء الاختبار بحوالي 21 يوم.

الاستعلام عن نتيجة القياس برقم الهوية

بعد أن يؤدي الطلاب والطالبات اختبارات القياس، تأتي المرحلة الخاصة بفرز الإجابات وإعطاء التقييم المناسب لهذه الإجابات، ومن ثم رصد النتائج، وأوضح المركز الوطني للقياس أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القياس برقم الهوية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع قياس الإلكتروني.

إدخال رقم الهوية الخاص بالطالب، أو رقم السجل المدني.

إدخال رمز التحقق المرئي، والضغط على تسجيل الدخول.

الضغط على الاستعلام عن نتيجة اختبار القياس، وفي حالة الرغبة في طباعة النتيجة، قم بالضغط على الطباعة، وقم بضبط الإعدادات الخاصة بالورقة.

أهداف اختبارات القياس

وضع المركز الوطني للقياس اختبارات ما قبل المرحلة الجامعية لتحقيق الأهداف التالية:

التعرف على مدى قابلية الطالب للتعلم في المرحلة الجامعية. قياس قدرات الطالب على التحليل، واستخدام هذه القدرات. قياس مستوى القراءة والفهم لدى الطلاب. معرفة مدى قدرة الطلاب على تطبيق قواعد الاستدلال والاستنباط والتحليل. قياس المهارات البحثية لدى الطلاب والطالبات.

كيفية التواصل مع المركز الوطني للقياس

يقدم المركز الوطني للقياس خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بالطلاب والطالبات، للرد على كافة التساؤلات حول اختبارات القياس وشروط التقديم والاوراق المطلوبة، وذلك عبر الحساب الخاص بالمركز على تويتر، أو خدمة اتصل بنا التي وهو خاص بالاستفسارات جميعها، وذلك بالدخول إلى الصفحة وإدخال البيانات.