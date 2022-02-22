أحذر.. جهاز صغير في المنزل سبب إرتفاع فاتورة الكهرباء ل 700 جنية اوقفه فورا بهذه الطريقة !!

ارتفعت قيمة فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ في الاونة الاخيرة وهو ما جعل الكثير يبحث عن اسباب ارتفاع قيم فواتير الكهرباء ويرجع ذلك الي الكثير من العادات الخاطئة واستخدام الاجهزة التي تستهلك قدر كبير من الطاقة, واعلنت المصادر المسئولة عن استهلاك الطاقة في مصر مؤخرا عن مجموعة من الاجهزة التي تعمل على سحي قدر كبير من الطاقة وتسبب ارتفاع اسعار الفواتير وحذرت المواطنين من استخدامها بشكل مفرط ولذلك سنوضح خلال هذا المقال سنوضح اكثر جهاز كهربائي يسحب طاقة.

ما هي الاجهزة الكهربائية التي تسبب زيادة في سعر فواتير الكهرباء

هناك اجهزة كهربائية يتم استهلاكها بشكل يومي بكثرة دون العلم انها تستهلك الطاقة بكمية كبيرة ومن هذه الاجهزة الاتي:-

الفرن الكهربائي من اكثر الاجهزة الكهربائية استخداما ولكن مالا يعرفه الكثير انه يستهلك قدر كبير من الطاقة الكهربائية التي تسبب زيادة في سعر فاتورة الكهرباء لذلك ينصح بتقليل استخدامه واستبداله بفرن البوتجاز العادي.

السخان من أكثر الاجهزة الكهربائية التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة لتحويلها الي حرارة لتسخين الماء لذلك يجب الحرص على تشغيله نصف ساعة لتسخين الماء وفصله مرة اخري.

المكواة من اكثر الاجهزة استخداما في البيت ولكنها تسحب كمية كبيرة من الطاقة لذلك يجب تجميع الملابس وكيها في يوم واحد وتجنب استخدامها بشكل متكرر.

كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء لتجنب ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء

هناك مجموعة من العادات التي يمكن اتباعها للحفاظ على فاتورة الكهرباء من الارتفاع:-