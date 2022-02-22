تنظيف السيراميك بخلطة رائعة رجعيه بيلمع في عشر دقائق فقط بدون حك والنتيجة مرضية 100

تنظيف وتلميع السيراميك بشكل جيد أمر يبحث عنه الكثير من السيدات وربات المنزل، حيث تعد مشكلة وسخ السيراميك من المشاكل الصعبة التي توجد داخل كل منزل بالأخص السيراميك الفاتح، ولذلك سنقدم لكم أكثر من طريقة فعالة في تنظيف السيراميك، كما تعتبر تلك الطرق سهلة وغير مكلفة أيضا، لذلك اتبعوا هذا المقال، حتى تقوموا بتنظيف السيراميك ببعض الطرق التي تعمل على تنظيف السيراميك، وأيضا سنقوم بتوضيح لكم كيفية التعامل مع البقع الصعبة التي توجد أعلى السيراميك.

تنظيف السيراميك من البقع

توجد العديد من الوصفات المختصة في تنظيف السيراميك، ولكن سنقوم بذكر جميع الطرق البسيطة التي تساعدك في التخلص من البقع الموجودة أعلى السيراميك، وأهم الطرق هي:

الكيروسين: الكيروسين من السوائل ألتي يجب التعامل مع بحظر شديد، ولكن بعد أن تأخذ احتياطاتك، ستتجافى بنظافة السيراميك ولمعانه كما كان في السابق، كل ما عليك أن تقوم بوضع كمية من الكيروسين أعلى البقعة، بعد ذلك تقوم بتركها لمدة خمس دقائق، ثم تقوم بوضع فرشاة وتقوم بحك البقعة، ستجد أن البقعة اختفت، تقوم بعد ذلك بغسل الأرضية بالماء فقط.

تنظيف السيراميك بالفلاش

الفلاش عبارة عن منظف قوي يتم شراؤه من المحلات الخاصة بالمنظفات وغيرها، تقوم بارتداء جوانتى حتى تحمي يديك من المنظف، كما عليك بالحفاظ على الجلد من المنظف، تقوم بوضع كمية من السائل على كمية من الماء، ثم بعد ذلك تقوم بوضع الخليط على الأرضية، بعد مرور عشر دقائق ثم بإستخدام فوطة تقوم بمسح الأرضية بها، بعد ذلك قومي برش ماء على الأرضية ثم غسلها جيدا.

وهكذا قد تم تنظيف الأرضية بأكثر من طريقة، ولن تجدي صعوبة في تنظيف الأرضية مرة أخرى.