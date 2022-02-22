نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض يوم التأسيس جرير وخصومات تصل لنصف الثمن 50% تسري العروض إلى 1 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت مجموعة مكتبات جرير السعودية بالمشاركة في احتفالات يوم التأسيس السعودي، ليتمكن المواطنون في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من الاحتفال بهذا اليوم وذلك من خلال الاستفادة بأقوى عروض يوم التأسيس جرير، حيث تشمل الاحتفالات بتلك المناسبة العديد من العروض والتخفيضات على كافة منتجات جرير الموجودة في كل فروع المجموعة، ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتبة.

مجموعة مكتبات جرير السعودية

مكتبة جرير السعودية ليست فقط مجرد مكتبة ولكنها واحدة من أهم وأكبر وأشهر متاجر البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تشمل الكثير من المنتجات والأقسام بحيث يوجد كل ماتحتاجه تحت سقف واحد في المكتبة خلال عروض يوم التأسيس جرير.

تشمل أقسام المكتبة أقيام خاصة لبيع الأدوات التعليمية والأدوات المكتبية ولوازم الدراسة والكتب، إلى جانب أقسام متخصصة في الفنون وبيع الأدوات الخاصة بالنشاطات الفنية بأنواعها، بالإضافة إلى أجهزة الجوال والهواتف المحمولة والأندرويد، ومستلزمات الكمبيوتر والبرمجة، كما أن القسم يتضمن متخصصين في صيانة الكمبيوترات وملحقاتها، بينما تهتم مكتبة جرير بأقسام لعب الأطفال والكتب الخاصة بالأطفال مثل كتب التلوين والكتب التعليمية وحكايات الأطفال وغيرها من الأقسام الموجودة في كل فروعنا داخل المملكة.

عروض يوم التأسيس

يوم التأسيس السعودي يعد حادث خاص وحصري ينتظره جميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية بترقب من العام للعام، حيث يمكن للمواطنين التمتع بشراء المنتجات التي تقدمها المكتبة ضمن عروض مجموعة مكتبات جرير ليوم التأسيس، حيث أن عروض وتخفيضات اليوم لا يمكنكم تفويتها، بخصومات تصل إلى ما يزيد عن 70% على بعض المنتجات.

كما تحرض مجموعة جرير السعودية على إقامة تلك العروض والتخفيضات على المنتجات المختلفة سعيا منها إلى مشاركة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية الاحتفال بمناسبة يوم التأسيس من خلال التمتع بالتسوق في ظل تلك العروض.

أقوى عروض جرير للهواتف الذكية

تشمل التخفيضات التي أطلقتها المكتبة على الأجهزة الإلكترونية، والتي تسري إلى 1 مارس 2022 تسوق قبل إنتهاء أقوى العروض، ومن ضمن هذه العروض المميزة ما يلي: