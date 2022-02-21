شوف عروض اكسترا اكسسوارات جوال بمناسبة يوم التأسيس وخصم إضافي فوق الخصم وعروض رهيبة

عروض اكسترا اكسسوارات جوال واحدة من ضمن الكثير من العروض التي يعرضها موقع اكسترا في السعودية من خلال الإنترنت، حيث يقدم عروض على جميع الأجهزة الإلكترونية وعلى الجوالات الحديثة وعلى الأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنازل وعلى شاشات التلفزيون أيضًا وهذه العروض، وبالتالي جعلت الإقبال كبير على التعامل مع موقع اكسترا.

عروض اكسترا اكسسوارات جوال

يوجد الكثير من العروض والتخفيضات التي يقوم موقع اكسترا بعرضها بشكل مستمر. من أجل تشجيع العملاء على التعامل مع الموقع ومن هذه التخفيضات الآتي

عرض حافظات للجوال ايفون 12 التي تتواجد بالعديد من الألوان، على سبيل المثال الأحمر والوردي والأزرق والبني، ونسبة الخصم تصل إلى 83% حيث كان سعرها 599 ريال سعودي وأصبح 99 ريال سعودي فقط.

الأحمر والوردي والأزرق والبني، ونسبة الخصم تصل إلى 83% حيث كان سعرها 599 ريال سعودي وأصبح 99 ريال سعودي فقط. اما عرض حافظة الايباد التي تتوفر باللون الأحمر، والتي تصل نسبة الخصم به إلى 82%، حيث أصبح سعره 20 ريال سعودي بدلًا من 116 ريال سعودي.

وعرض غطاء ايباد برو الذي يتوفر باللون الرمادي. والذي يصل نسبة الخصم فيه إلى 78% حيث أن سعره أصبح 50 ريال سعودي بدلًا من 230 ريال سعودي.

واتى عرض حافظات مصنوعة من الجلد تناسب أبل ايفون اكس. والتي تتوفر باللون البني الأنيق وتصل قيمة الخصم فيها إلى 86%. حيث أصبح سعرها 30 ريال سعودي بعد أن كان 218 ريال سعودي.

اكسسوارات الجوال في اكسترا

يوجد في اكسترا جميع الاكسسوارات الخاصة بالجوال. علاوة على ذلك جميع الملحقات التي يحتاجها والتي تتمثل في الحافظات المصنوعة من أفضل الخامات التي لها القدرة على حماية الجوال من الصدمات أو السقوط من أماكن عالية. بالإضافة إلى ذلك يتواجد أيضًا الحافظات الزجاجية التي توضع على شاشة الجوال والتي تحمي الشاشة الرئيسية له من الكسر أو الخدش، كما نه ويوفر موقع اكسترا الحافظات لجميع أنواع الجوالات الحديثة ومنها الأيفون بجميع اصداراتها. والايباد ويقدم موقع اكسترا في السعودية الكثير من العروض والخصومات اليومية عليها والتي تصل إلى 83%.

في نهاية مقال عروض اكسترا اكسسوارات جوال. قد ذكرنا الكثير من العروض التي يقدمها موقع اكسترا على اكسسوارات الجوال بشكل خاص. بالتأكيد لها أهمية كبيرة في الحفاظ على الجوال من الكسر. وذكرنا جميع الأنواع الموجودة والتي يوجد عليها خصم.