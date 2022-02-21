شوف عروض العثيم الكبرى تخفيضات أسواق العثيم لا تفوتك othaim mall offers

عروض العثيم بمناسبة ذكرى يوم التأسيس تقدمها أسواق عبد الله العثيم لجميع العملاء في جميع الفروع بتخفيضات هائلة. ويقدم العثيم مول باقة متنوعة ومختلفة من العروض التي تتنوع ما بين السلع الغذائية والأجهزة الإلكترونية. كما توجد تخفيضات على منتجات العناية الشخصية للطفل والكبار أيضاً، وبالإضافة إلى العروض الأسبوعية تخصص أسواق العثيم يوم الإثنين من كل أسبوع لطرح عروض الطازج على بعض السلع المختارة من الخضراوات والفواكه والمخبوزات أيضاً. كما تخصص يومي الجمعة والسبت لعروض خاصة أخرى.

عروض العثيم

تسوق مقاضيك الأسبوعية والشهرية من أسواق العثيم بأسعار تنافسية، احصل على سلع مجانية إضافية ووفر اكثر مع العثيم.

احصل على ثلاث حبات من قشطة مانا وزن الحبة 155 جرام يمكنكم استخدامها في أكثر من وصفة مثل عمل بسبوسة بالقشطة والتي تحدثنا عن طريقة إعدادها في مقال سابق.

اشتري حبة من جبن زدني بطعم القشطة كاسات وزن الحبة 500 جرام مقابل 12.5 ريال للحبة بدلاً من 14.5 ريال ووفر ريالين.

عسل بورام طبيعي ضغاط وزن 250 جرام سعر العبوة 10.95 ريال بدلاً من 13.75 ريال.

عبوة كاكاو هالي بودرة وزن 125 جرام مقابل 6.25 ريال بدلاً من 11.5 ريال.

ربطة بفك سفوري ذرة بالجبن 16 × 30 جرام سعر الربطة 9.95 ريال بدلاً من 12 ريال.

أسواق العثيم

اشتري حبتان من تونة فيكتو لحم خفيف سندوتش وزن العبوة 185 جرام بسعر 8.5 ريال بدلاً من 13 ريال.

حليب هالي سائل وزن 170 مل سعر الحبة 1.95 ريال بدلاً من 2.95 ريال.

احصل على شابورة فيكتو الأصلية وزن 375 جرام مقابل 4.75 ريال للحبة بدلاً من 6.5 ريال.

اشتري ربطة من فانيليا رياض فورد حلويات 6 × 20 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال بخصم قدره ثلاث ريالات.

العثيم مول

أرز صن فيلدج كالروز كيس وزن خمسة كيلو جرامات مقابل 24.5 ريال بدلاً من 31.25 ريال بخصم قدره 6.75 ريال.

كيس من أرز جودان أبيض وزن خمسة كيلو جرامات بسعر 13.95 ريال بدلاً من 19.5 ريال بخصم قدره 6.25 ريالات.

زيت لايت لايف أولين نخيل سعة الحبة 1.5 لتر مقابل 11.5 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

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