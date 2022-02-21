شوف أقوى عروض لولو هايبر يوم التأسيس المذهلة على جميع الأجهزة والمنتجات بخصومات لن تجدها في أي مكان

عروض لولو هايبر السعودية تحتفل جميع متاجر وفروع لولو بيوم الـتأسيس في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. فهذا اليوم يوم التأسيس سمي بذلك الاسم نسبة لتأسيس الدولة السعودية الأولى، وقد أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكياً بهذا اليوم وهو يوم 22 فبراير من كل سنة بالاحتفال بذكرى تأسيس دولة السعودية وأجازه رسمية للشعب السعودي كله احتفالاً بهذا اليوم. حيث تستعد جميع المتاجر وخاصة متاجر لولو بعرض أفضل المنتجات والأجهزة بخصومات مذهلة لا تفوتها.

أقوى عروض لولو هايبر عروض يوم التأسيس المذهلة على الأجهزة الإلكترونية

توضح الصورة التي بالأسفل عروض لولو هايبر بمناسبة يوم التأسيس 1727م على الشاشات الإلكترونية، وأقوى الخصومات على الأيفون، والهواتف الذكية والاكسسوارات والأجهزة الكهربائية.

خصم 972 ريال على شاشة أيكون، تلفزيون ذكي، يتميز بدرجة وضوح عالية الدقة الترا اتش دي 4 كي، شاشة ليد. تحتوى على شاشة مقاسها 65 بوصة، ومزودة بخدمة واي فاي، ومنفذ يو اس بي. بسعر 1727 ريال بدلاً من 2699 ريال سعودي.

وفر 850 ريال على جهاز أيفون 12 ماركة أبل، يعمل بنظام تشغيل هو IOS 14، بشبكة 4G. كما يحتوى على شاشة بمقاس 6.1 بوصة، ورام بسعة 4 جيجا بايت، وسعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. بسعر 2899 ريال بدلاً من 3749 ريال سعودي.

خصم 2700 ريال على سكاي وورث، يتميز الجهز بأنه مزود بنظام أندرويد، تلفزيون ذكي. بدرجة وضوح عالية الجودة 4K. بالإضافة إلى أن الشاشة مصنوعة من الليد، بمقاس 75 بوصة. بسعر 3799 ريال بدلاً من 6499 ريال سعودي. واحصل على قسيمة شراء بقيمة 300 ريال.

تخفيضات لولو لذكرى تأسيس دولة السعودية على المنتجات أو السلع الغذائية

اشتري ربع كيلو من الفستق الأخضر، بسعر 22 ريال بدلاً من 24.75 ريال سعودي، ووفر 2.75 ريال.

لعشاق الكفتة نقدم لكم كفتة بلحم ضأن عربي، بوزن 500 جم بسع 22 ريال بدلاً من 27.50 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر المذهلة على المفروشات والأجهزة المنزلية بخصومات مذهلة

وفر 17 ريال على ستارة نافذ رائعة بمقاس 140*240 سم من هوم ويل. للحبة بسعر 22 ريال بدلاً من 39 ريال سعودي.