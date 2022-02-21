شوف اربح مع عروض بنده الأسبوعية ووفر اكثر

عروض بنده الأسبوعية على العديد من المنتجات والأصناف بجميع أقسام هايبر بنده المتميزة. احصل على مقاضيك المختلفة من سلع البقالة والمنظفات وأدوات الترفيه وغيرها بأقل الأسعار. من بين المنتجات المعروضة اللحوم المجمدة والطازجة والخضراوات ومنتجات مختلفة من الأغذية المعلبة. كما توجد تخفيضات على الحلويات والمشروبات ومنتجات العناية الخاصة. احصل على قسائم شرائية بقيمة تصل إلى 300 ريال سعودي عندما يصل حجم مشترياتك إلى 300 ريال أو أكثر.

عروض بنده الأسبوعية

من بين أهم العروض المتاحة داخل بروشور عروض هايبر بنده هذا الأسبوع عروض الأجهزة الإلكترونية والكهربية المنزلية.

احصل على خصم بقيمة أربعمائة ريال سعودي عند شراء تلفزيون سكاي وورث 42 بوصة بسعر 1199 ريال بدلاً من 1599 ريال.

استمتع بالخصم الذي يصل إلى أكثر من مائة ريال على خلاط سينكور اليدوي حيث يعرض مقابل 369 ريال بدلاً من 499 ريال.

بسعر 239 ريال فقط يمكنك شراء قلاية بدون زيت كي أون سعة 6 لترات بدلاً من 299 ريال.

عصارة الفواكه والخضراوات بلاك آند ديكر لعصر الفواكه والخضراوات المختلفة بكفاءة عالية قوة الموتور 350 وات بسعر 349 ريال فقط بدلاً من 499 ريال.

قطاعة مولينكس بسعر 189 ريال بدلاً من 249 ريال.

فلاية بدون زيت سينكور وزن 2 كيلو جرام مقابل 189 ريال بدلاً من 359 ريال.

احصل على قدر ضغط كهربائي بالسون سعة ثمانية لترات مقابل 319 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال.

هايبر بنده

مطحنة قهوة مولينكس لطحن حبوب القهوة بدقة عالية احصل عليها بسعر 129 ريال بدلاً من 179 ريال.

عرض من بنده على تلفزيون سكاي وورث جوجل مقاس الشاشة 50 بوصة بسعر 1599 ريال بدلاً من 2299 ريال بخصم قدره سبعمائة ريال سعودي.

غلاية كليك أون من الاستانلس ستيل سعة 2.5 لتر بسعر 59 ريال بدلاً من 89 ريال ووفر 30 ريال.

عروض هايبر بنده