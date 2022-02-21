شوف وجبات هارديز السعودية لعام 2022

يتسائل العديد من الناس حول قائمة وجبات هارديز المتوفرة في المملكة العربية السعودية وما هي الأسعار الجديدة حيث يعد هذا المطعم من أشهر المطاعم في المملكة وله جمهوره العريض ويأتي إليه الناس دائماً لتذوق الوجبات الشهية والتي لها نكهة خاصة ومميزة، وفرنا لكم في هذا المقال أهم الوجبات وأسعارها فتابعونا.

وجبات هارديز السعودية

مطعم هارديز:

تعد هارديز من أهم سلاسل مطاعم وجبات سريعة وأشهرها على مستوى العالم.

تم تأسيس أول فرع لها في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري في أميركا عام 1960م.

تم تأسيس هذا الفرع على يد ويلبر هارديز ليصبح هذا المقر هو المقر الرئيسي.

تخصص هذا المطعم في بيع ساندويشات البرجر المشوي على الفحم ليتوسع بعد ذلك إلى كل بلاد العالم والدول العربية.

الآن يمتلك هارديز ما يعادل ألفي فرع منها أثنان وثلاثين فرع في الولايات المتحدة الأمريكية.

يوجد ما يعادل مائتين فرع في الشرق الأوسط ويقدم أصناف متنوعة من السانودتشات والوجبات السريعة التي تستقطب عدد كبير من العملاء.

أهم الوجبات في فرع السعودية 2022: