نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف وجبات هارديز السعودية لعام 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة وجبات هارديز السعودية لعام 2022 - ثقفني
يتسائل العديد من الناس حول قائمة وجبات هارديز المتوفرة في المملكة العربية السعودية وما هي الأسعار الجديدة حيث يعد هذا المطعم من أشهر المطاعم في المملكة وله جمهوره العريض ويأتي إليه الناس دائماً لتذوق الوجبات الشهية والتي لها نكهة خاصة ومميزة، وفرنا لكم في هذا المقال أهم الوجبات وأسعارها فتابعونا.
وجبات هارديز السعودية
مطعم هارديز:
- تعد هارديز من أهم سلاسل مطاعم وجبات سريعة وأشهرها على مستوى العالم.
- تم تأسيس أول فرع لها في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري في أميركا عام 1960م.
- تم تأسيس هذا الفرع على يد ويلبر هارديز ليصبح هذا المقر هو المقر الرئيسي.
- تخصص هذا المطعم في بيع ساندويشات البرجر المشوي على الفحم ليتوسع بعد ذلك إلى كل بلاد العالم والدول العربية.
- الآن يمتلك هارديز ما يعادل ألفي فرع منها أثنان وثلاثين فرع في الولايات المتحدة الأمريكية.
- يوجد ما يعادل مائتين فرع في الشرق الأوسط ويقدم أصناف متنوعة من السانودتشات والوجبات السريعة التي تستقطب عدد كبير من العملاء.
أهم الوجبات في فرع السعودية 2022:
- وجبة نجوم الديرة وتتكون من ست سندويتشات متنوعة بالإضافة إلى اثنان باكت بطاطس مع أثنان لتر بيبسي وتقدم بسعر 110 ريال سعودي.
- يوجد وجبة النجوم العائلية وهي عبارة عن أربع ساندوتشات حسب رغبتك مع أثنان باكت بطاطس كيرلي بالإضافة إلى أثنان بطاطس سكين مع لتر بيبسي وبسعر 79 ريال سعودي.
- وجبة تربيل النجوم وهي مكونة من ثلاث أنواع مختلفة من الساندوتشات مع لتر بيبيسي وباكيت من نوعين من البطاطس بسعر 65 ريال سعودي.
- وجبة النجوم صالحة لفرد واحد وتتكون من سانودتش مع قطعة دجاج مقلية ومقرمشة بالإضافة إلى بطاطس بسعر 31 ريال سعودي.
- يوجد بيج بوص برجر ساندويش وهو عبارة عن قطعتين من برجر اللحم المشوي بالإضافة إلى شريحة من الجبن وصوص هارديز الخاص بالإضافة إلى الخس والطماطم بسعر 25 ريال سعودي.
- ساندوتش فريسكو الدجاج ويتكون من صدر دجاج مع شريحتين من الجبن السويسري بالإضافة إلى شرائح الطماطم وصوص المايونيز تتوفر ب22 ريال سعودي.
- تشيلي لافا برجر سانودت مكون من لحم مشوي وصوص حار وبصل ومخلل وجبن ب24 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ