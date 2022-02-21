مشروع مربح هتكسب أكثر من 20 ألف جنية لا ترمي زيت القلي المستعمل كنز في بيتك

طرق الاستفادة من زيت الطهي بعد استعماله، يتم استخدام الكثير من الزيوت بشكل يومي ومن المستحيل استخدامه أكثر من مرة لتجنب المشاكل الصحية، وغالباً أن معظم الأمهات بعد قلي الطعام يرمون الزيت المستعمل، وفي بعض الأحيان يكون هذا الزيت ساخنًا ولا يعلمون بذلك، فقد يتسبب في أضرار كبيرة لأن العديد من الخبراء يقولون إن الانسداد في المجاري يحدث بسبب تراكم الزيت الساخن والدهون بعد الحرارة، ثم تتحول إلى محرك وتحدث تأثيرًا كبيرًا على المجاري والصرف الصحي، لذلك من خلال هذه المقالة سنناقش طرق الاستفادة من زيت الطهي بعد استعماله دون التسبب في مشاكل أخرى.

طرق الاستفادة من زيت الطهي بعد استعماله

صب الزيت المستخدم في وعاء محكم في درجة حرارة الغرفة.

استخدم آلة القهوة لتصفية الزيت قبل استخدامه مرة أخرى عن طريق وضع آلة القهوة فوق وعاء الزيت.

قم بتوصيل الفلتر بالشريط المطاطي وصب الزيت برفق من خلال الفلتر.

سيؤدي ذلك إلى حبس الحطام حتى تتمكن من إخراج الزيت بصفاءٍ.

يمكنك استخدام الزيت المصفى لقلي الأطعمة الأخرى طالما أنك تقلي أطعمة مماثلة لأن زيت الطهي يمكن أن يحمل نكهة الطعام الذي تقليه.

عادة ما يساعد قلي الخضار على التحكم في الرائحة المتوسطة، لذلك من السهل إعادة استخدام زيوت الطهي هذه.

إذا قمت بتصفية الزيت وتخزينه بشكل صحيح، يمكنك إعادة استخدام زيت الطهي عدة مرات.

فقط افحص الزيت قبل استخدامه وتخلص من أي زيت معكر أو رقيق أو كريه الرائحة.

لا تخلط أنواعًا مختلفة من زيت الطهي وتخلص منه بعد استخدام نوع أو اثنين أكثر من اللازم.

يمكن أن يؤدي إعادة استخدام الزيت أكثر من مرتين إلى تقليل غاز المداخن، وبالتالي يحترق بسهولة.

كما يمكن أن يتسبب أيضًا في إطلاق الدهون الجذور الحرة والأحماض الدهنية غير المشبعة.

طريقة صناعة الصابون

نصنع الصابون في أحواض بلاستيكية ونحركها بقضبان بلاستيكية ونتجنب المواد المصنوعة من الألمنيوم والصفائح المعدنية لأنها تتفاعل حفاظا على سلامتك ، لبسه جوني ، ثم أدخل الدلو البلاستيكي وضع البوتاس فيه ثم ضع كوبًا من الماء فوق البوتاس ثم صوبه بعصا صفي الزيت ثم أضيفي ملح البوتاسيوم وأضيفي عطرك المفضل قلّب المحتويات جيدًا حتى تصبح كل ربع ساعة مثل الصلصة ضع قلبًا عليها وارجع إلى عملك لأنه يستغرق وقتًا عندما تصبح مثل الصلصة قم بتنظيف كيس في الصندوق الخشبي ثم اسكبه فوق الصابون وعدّله واتركيه لمدة 24 ساعة حتى يتجمد نتركها لمدة يوم أو يومين ثم نقطعها ونتركها تجف في الهواء لمدة أربعة أسابيع حتى تخرج منها الصودا الكاوية ولا تؤذي الجلد والجلد.