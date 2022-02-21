شوف تحطيمات أسعار ضمن عروض العثيم 22 فبراير على جميع المنتجات حتى نفاذ الكميات من كتالوج العثيم السنوي Al othaim

تخفيضات حصرية متنوعة اليوم في كتاوج العثيم الأسبوعي بكل فروعهم في مدن المملكة العربية السعودية، حيث تشمل أقسام محلات العثيم الضخمة على كل ما يحتاجه الفرد، وتحتاجه الأسرة من منتجات وسلع محلية ومستوردة بمختلف أنواعها من أفضل الماركات وأعلى الجودات، حيث يزور فروع العثيم آلاف من الزوار بشكل يومي، وهذا بسبب تقديمه لكثير من الخصومات المتتالية بشكل دائم، مما يجعل أسعاره منافسه لأسعار السوق، وسوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني كل جديد في عروض العثيم الحصرية بكل التفاصيل.

عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية Al othaim

تتوفر في فروع العثيم ماركت مجموعة ضخمة من العروض الحصرية على المنتجات الغذائية، والتي تشمل: عرض مميز على سعر كاتشب الطماطم من هاينز في العبوة الضاغطة، وخصم آخر منهم على سعر دبس الرمان من بيدر، كما لديهم عرض مميز على سعر عبوات ورق العنب من ماركة حدائق كاليفورنيا بحجم 850 جم، وعرض آخر على سعر الحلاوة الطحينية السادة من طعمة بحجم الكيلو.

عروض العثيم الأسبوعية في كل الفروع Al othaim online offers

توجد تخفيضات أخرى عديدة بداخل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market، من بينهم: عرض على سعر عبوات زيت السمسم العضوي من ماركة مهيرة، كما يوجد تخفيض آخر بالفروع على أسعار زيت دوار الشمس من شمس، ولديهم أيضاً خصم خاص على سعر زيت نخيل النباتي للقلي، وتنزيل آخر منهم على سعر العبوات الزجاجية من زيت الزيتون زيتوني، وكذلك يوجد تخفيض مميز على سعر زيت دوار الشمس من هالة، وتخفيض مميز آخر على سعر زيت أولايت من كانولا، وتخفيض على سعر زيت العربي.

خصومات العثيم ماركت المميزة اليوم Big offers

توجد عدة خصومات ضخمة اليوم على المنتجات الغذائية المختلفة من العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market، ومنهم: خصم مميز على سعر الخضار المشكل المجمد من داري Dari، وخصم آخر منهم على سعر زيت الزيتون في زجاجة من ماركة كوبوليفيا، وغيرهم كثير من العروض الأخرى.