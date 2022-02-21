شوف أقوى عروض يوم التأسيس السعودي للسيارات والعطور 2022/1443

ينشر لكم ثقفني، أقوى عروض يوم التأسيس السعودي 2022/1443، حيث تقوم العديد من المعارض والمتاجر والشركات بتقديم الخصومات والتخفيضات على المطاعم والسيارات والأجهزة الكهربائية كما تشمل العروض أيضا الملابس، ولذلك تشتد نسبة البحث من قبل عشرات الآلاف من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية للتعرف على العروض التي يتم تقديمها في هذا اليوم، وذلك من أجل الاستفادة وتوفير المال في شراء احتياجاتهم، وتسابق المتاجر في توفير العروض على كافة المنتجات والبضائع بكافة أشكالها، حيث تستقطب وتجذب الكثير من الزبائن في هذا اليوم، ومن المعروف بأن المحلات والمعارض تقوم باستغلال المناسبات للتسويق لنفسها، وفي السطور التالية نستعرض لكم قائمة بجميع العروض.

عروض يوم التأسيس السعودي للسيارات 2022

تعرف على أهم عروض السيارات في يوم التأسيس السعودي، حيث تم الإعلان عن العديد من العروض على شراء السيارات من قبل المعارض وشركات السيارات في المملكة، حيث أعلنت شركة الجميح بالإعلان عن عرض مميز للراغبين في شراء واقتناء سيارة جديدة، كما وضعت خصومات وتخفيضات مميزة على هذه السيارة، حيث يمكن لكم الحصول على عرض سيارة GS8 موديل 2022، ويتميز العرض بالكثير من المميزات حيث وضعت الشركة ضمان لمدة خمسة سنوات بالإضافة إلى خدمات المساعدة أيضا لنفس فترة الضمان، فيما هناك عرض آخر من شركة أوتوزون للسيارات، وقد وفرت عرضا على سيارة تيتانيوم موديل 2022 بالتقسيط، حيث يبدأ القسط الشهري من 1727 ريال سعودي ويشمل العرض على العديد من الهدايا.

عروض يوم التأسيس للعطور 1443

لمحبي الأناقة والعطور، تم إطلاق العديد من العروض بمناسبة يوم التأسيس السعودي 1443، ويرغب الكثير من محبي العطور في معرفة العروض الجديدة التي تم الإعلان عنها في هذا اليوم، حيث هناك عرض من نخبة العود والذي يوفر عرض 1+1 حيث يمكن لك الآن شراء منتج والحصول على الثاني مجانا ويستمر العرض لنهاية شهر فبراير الجاري، كما أعلن عبد الصمد القرشي عن أكبر حملة للتخفيضات بنسبة 50% على كافة منتجات المعرض، والمميز في عروض عبد الصمد بأن الشحن والتوصيل سيكون مجانا، بشرط أن يتم الشراء من خلال المتجر الإلكتروني التابع للشركة بقيمة تتجاوز مبلغ 300 ريال سعودي، بالإضافة إلى العديد من الهدايا في هذا العرض.