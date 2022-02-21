شوف عروض العثيم الاثنين 21 فبراير 2022 الطازج نصف السعر

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين 21 فبراير 2022 عرض مهرجان الطازج الأسبوعي، والذي يقام كل أسبوع في نفس الموعد ولمدة يوم واحد فقط، تقدم أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية عروضاً كبيرة اليوم في جميع فروعها، تشمل عروض العثيم اليوم الاثنين الكثير من المنتجات الطازجة والغير طازجة أيضاً، حيث توجد مجموعة من التخفيضات على أسعار المنتجات الأخرى مثل الأجبان والحبوب ومواد العطارة وكذلك بعض الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة.

عروض العثيم الاثنين 21 فبراير 2022

تسوق مشتريات الأسبوع لأغراض المنزل يتطلب منك معرفة أقل الأسعار وأفضل المنتجات من حيث الجودة، وهذا ما ستجده من خلال أسواق العثيم ماركت، خاصة تلك التي تقوم بشرائها أسبوعياً وعلى رأسها الخضروات، حيث يمكنك الحصول على الخضروات مقابل نصف السعر وأفضل جودة ممكنة، فالخضروات تكون دائماً إنتاج اليوم.

تتمثل عروض العثيم في خصم يصل إلى 50 في المائة على أسعار بعض الخضروات والفاكهة، مثل البصل الأحمر وبرتقال العصير إلى جانب البطاطس والليمون الشبك، والبطاطا الحلوة، وتمر الخلاص مع الدبس، أسعار بعض الفاكهة والخضروات الأخرى جاءت بسعر التكلفة، مثل الموز والبرتقال ابو صرة والبخارى الحمراء والكيوي، كذلك اليوسفي والتفاح الأصفر.

يتوفر لحم غنم نعيمي بالعظم بسعر التكلفة، ولحم عجل عندي قطع ولحم مفروم برازيلي بسعر التكلفة أيضاً، تتميز أسواق العثيم بأنها تمتلك أجود أنواع اللحوم المبردة، تخفيض نصف السعر على دجاج التنمية والذي يعد من أجود أنواع الدجاج.

تمتلك مخابز العثيم شهرة واسعة في المملكة، حيث تحتوي على أفضل منتجات المخبوزات وهي منتجات زود، تخفيضات تصل إلى نصف السعر على لقمة القاضي من زود، كرواسون الزبدة بحشوة الزعتر، إلى جانب زود باوند كيك، تجدون كذلك العديد من أنواع المخبوزات المختلفة بسعر التكلفة مثل كيك اللوتس وأصابه الكعك بجوز الهند، وتورتة بلاك فورست وسط.

عروض العثيم اليوم مهرجان الطازج

الصور التالية توضح لكم أحدث عروض العثيم اليوم مهرجان الطازج الأسبوعي بصفحة واحدة: