ماذا يحدث عند وضع الملح والخل فى الغسالة لو عرفتم السر وراء ذلك لفعلتموه

دائمًا ما نسمع عن أهمية العناية بالأجهزة الكهربائية وتنظيفها، ومن أهم تلك الأجهزة التي يجب الحرص على غسلها من الداخل للحفاظ عليها والتخلص من أي ترسبات بداخلها وإطالة عمرها الافتراضي هي الغسالة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لاستخدام الخل والملح في تنظيف الغسالة، وما هي فوائد استخدام تلك الطريقة؟.

طريقة تنظيف الغسالة بالخل والملح

توجد عدة طرق لتنظيف الغسالة، ومن أفضل تلك الطرق التي يمكن الاعتماد عليها هي استخدام الخل والملح لأنهم يعملان على تنظيف الغسالة من الداخل بعناية، وهي الطريقة التي ينصح بها المختصين في الأجهزة الكهربائية دائمًا، وللقيام بغسل الغسالة بالخل والملح يتم إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم تنظيف فلتر الغسالة والتخلص من أي شوائب عالقة به.

يتم تشغيل الغسالة على أعلى درجة حرارة وأطول برنامج غسيل أو استخدام البرنامج المخصص للتنظيف الذاتي، حتى نضمن تنظيف وتعقيم الغسالة تمامًا.

بعد أن تبدأ الغسالة في سحب المياه، يتم وضع كمية مناسبة من مسحوق الغسيل المخصص لنوع الغسالة، ويضاف إليه 2 كوب من ملح الطعام، و4 أكواب من الخل الأبيض في درج المسحوق.

بعد انتهاء دورة الغسالة قومي بفتح الباب واتركيه لفترة لتهوية الغسالة من الداخل.

قومي بتطبيق الخطوات السابقة مرة شَهْرِيًّا، للحصول للحفاظ على نظافة الغسالة دائمًا.

فوائد تنظيف الغسالة بالخل والملح

يعد استخدام الخل والملح من أفضل الطرق المستخدمة لتنظيف الغسالة سواء كانت أتوماتيك أو نصف أتوماتيك أو عادية وذلك لأنها طريقة آمنة ولها فوائد عديدة ومن أهم تلك الفوائد ما يلي: