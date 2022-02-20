أصنعي كيس الحلواني “قمع بلح الشام” بسهولة بشيئ لن تخطر أبدا على بالك

تثبيط بلح الشام أداة تستخدم في صنع حلوى بلح الشام الشهيرة، يحتاج له الكبار والصغار على حد سواء بالإضافة إلى أنه سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من المكونات وفي هذا المقال سنذكر طريقة تحضير بلح الشام وطريقة تحضير بلح الشام.

طريقة عمل كيس الحلواني أو قمع بلح الشام

نحتاج إلي زجاجة بلاستيكيّة، شفرة حادة (مشرط)، كيس بلاستيكيّ شفاف، مقص لعمل كيس الحلواني ” قمع بلح الشام.

خطوات تحضير قمع بلح الشام “كيس الحلواني”

جهز الزجاجة واقطع الثلث العلوي مع الاحتفاظ بالغطاء البلاستيكي.

نرسم الغطاء على شكل نجمة في داخل.

نحدد النجمة ثم نقطعها.

احصل على كيس بلاستيكي شفاف.

قص طرفه من الأسفل.

ضع الجزء المثقوب من الزجاجة في الكيس وقم بإزالة منطقة الغطاء من الفتحة الموجودة في الكيس.

ضع خليط بلح الشام في الكيس.

ثم اضغط بشدة للحصول على الشكل المرغوب.

ملحوظة: يمكن استخدام القمع لعمل حلويات مختلفة مثل تزيين الكعك سواء كانت كريمة أو صلصة شوكولاتة وأنواع مختلفة من الأقماع مثل قمع الورق وقم بطي الورق ثم تقطيعه على شكل مثلث متساوي الساقين ثم لفه، شكل قمع مخروطي ثم يتم تثبيته عن طريق مكبس خاص والتنصت.

طريقة عمل بلح الشام

المقادير تتكون من: مئتان وخمسون غراماً من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات، ثلاث بيضتان نصف كوب من الزيت، ربع ملعقة صغيرة من الملح، ربع ملعقة صغيرة من السكر، ستون مللي لتراً من الماء، ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا، كمية من الزيت النباتيّ للقلي، قطر بارد.

خطوات تحضير بلح الشام