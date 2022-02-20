شوف عروض بن داود مكة وتخفيضات bindawood على العديد من السلع

عروض بن داود مكة يبحث عنها الآلاف من قاطني منطقة مكة المكرمة حيث تقدم المجموعة تخفيضات خاصة بمناسبة ذكرى التأسيس. وتتنوع الخصومات المطروحة على السلع المختلفة من المنتجات الطازجة والمعلبات وأنواع مختلفة من الإلكترونيات والتجهيزات المنزلية. وتستمر عروض بن داود لمدة أسبوعين إبتداءاً من يوم 8 رجب وحتى 21 رجب 1443هـ.

عروض بن داود مكة

مقابل 38.95 ريال بدلاً من 62.5 ريال وفر مبلغ 23.55 ريال عند طلب صدور دجاج طرية دو وزن الكيس 2 كيلو جرام.

اشتري حبتان واحصل على الثالثة مجاناً من زيت هالة أو نخيل سعة 1.5 لتر مقابل 29.95 ريال بدلاً من 45 ريال.

بسكويت لوتس عبوة تحتوي على خمسين قطعة اشتري حبة وخذ الثانية مجاناً مقابل 24.95 ريال بدلاً من 49.90 ريال.

ملوخية مونتانا او سبانخ أو خضار مشكلة أو بازلاء مجمدة وزن الكيس 400 جرام اشتري أربعة حبات مقابل 9.95 ريال فقط.

بسعر 74.95 ريال فقط بدلاً من 119.85 ريال احصل على ثلاث حبات من جرين فارمز- أرز كرنل بسمتي أبيض وزن 5 كيلو جرام. يمكنكم الإطلاع على مقالتنا عن طريقة عمل الأرز البسمتي المفلفل في المنزل.

بن داود

حليب مركز الطائي وزن 170 جرام احصل على 5 حبات مقابل 9.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال.

حليب مجفف لونا وزن 1800 جرام مقابل 51.95 ريال بدلاً من 74.75 ريال.

هيل حب أخضر جامبو الجميل وزن العبوة 500 جرام مقابل 84.95 ريال بدلاً من 109.95 ريال بخصم قدره خمس وعشرين ريالاً.

عسل نحل صافي ذائقة وزن 250 جرام بسعر 14.75 ريال للحبتان بدلاً من 29.5 ريال.

حلواني وطحان- شابورة حياة وزن 250 جرام سعر الحبة 4.5 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

سكر الأسرة بني وزن 500 جرام مقابل 9.5 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

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