شوف خصومات رائعة من أكسترا تصل إلى 24٪ على الكمبيوتر المحمول

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خصومات رائعة من أكسترا تصل إلى 24٪ على الكمبيوتر المحمول

لاب توب أيسر، حجم الشاشة: 15.6 بوصة، الشاشة لا تعمل باللمس، نوع الشاشة FTH، نظام التشغيل: ويندوز 11، عدد منافذ USB3، سعة ذاكرة 4 جيجا بايت، دقة الشاشة: 1920 × 1080، الذاكرة المؤقتة: 24MB، سعر الجهاز 4799.00 ريال بدلاً من 629.00 ريال، وفر 1500 ريال، خصم 24%.

لاب توب ماركة APPEL أبل ماك بوك أير، دقة الشاشة: 2560 × 1600، عدد منافذ USB2، منفذ لسماعة الرأس، نظام التشغيل: Mac OS Big Sur، الطول: 21.24 سم، الوزن: 1.29 Kg، حجم الشاشة: 13 بوصة، سعة ذاكرة الرسومات: مدمجة، الشاشة لا تعمل بنظام اللمس، لا يتوافر بنظام برنامج أوفيس مسبق التحميل، نوع الشاشة: راتينا أي بي أس ال إي دى، سعر اللاب توب 5399.00 ريال بدلاً 6199.00 ريال، وفر 800 ريال، بخصم 12.9%.

جهاز لاب توب أيسر أسبير A3، لون أسود، 4GB RAM، ضمان سنتين، رقم الموديل: NX.HZREM.01C، نوع الشاشة:FTH، حجم الشاشة: 15.6 بوصة، دقة الشاشة: 1920 × 1080، سعة الذاكرة 2 جيجا بايت، نظام التشغيل ويندوز 10، برنامج أوفيس مسبق التحميل: شهر، لا يدعم الواي فاي، الوزن: 1.90 KG، مساحة الذاكرة 4 جيجا، العرض: 38.1 سم، الطول: 25.9 سم، الارتفاع: 1.9 سم، دقة الكاميرا الأمامية: 720p HD، صناعة الصين، متوفرة لوحة أرقام، سعر الجهاز 2049.00 ريال بدلاً من 2699.00 ريال، وفر 650 ريال، بخصم 24.08%.

جهاز لينوفو ايديا باد 3، متوفر بلون أزرق، 14 بوصة حجم الشاشة، ضمان عامان، دقة الشاشة: 1920 × 1080، حجم الشاشة : 14 بوصة، نظام التشغيل: ويندوز 10، برنامج أوفيس مسبق التحميل: شهر، الوزن: 1.60 KG، الارتفاع: 1.99 سم، الطول: 32.71 سم، دقة الكاميرا الأمامية: 0.3 ميجا بيكسل، صناعة الصين، عدد منافذ USB3، بسعر 1699.00 ريال بدلاً من 1949.00 ريال، وفر 250 ريال، بخصم 12.82%، إدفع بالتقسيط 82 ريال لمدة 36 شهرا.