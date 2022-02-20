نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض يوم التأسيس السعودي 1443-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض يوم التأسيس السعودي، من أهم الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة. وستكون المرة الأولى التي سيتم الاحتفال فيها بهذا اليوم بعد أن أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مرسوم ملكي يقتضي بتعيين تاريخ 22 فبراير من أجل الاحتفال بذكرى التأسيس في كل سنة. ومن الجدير بالذكر أنه ستقام العديد من الاحتفالات والعروض من أجل الاحتفاء بهذا اليوم، وسيتم منح إجازة يوم التأسيس لكل الأشخاص العاملين في القطاع العام والخاص بالمملكة العربية السعودية حسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وسنتحدث عن الموضوع من خلال مقالنا على موقع ثقفني الإخباري. تابعوا معنا التفاصيل التي سنتطرق إليها عن أهم العروض التي ستقام في يوم التأسيس.

عروض يوم التأسيس السعودي

يستفسر العديد من مواطني المملكة عن عروض يوم التأسيس السعودي التي ستقام من أجل الاحتفال بهذا اليوم. إذ وضعت المحلات التجارية والأسواق خصومات على جميع المنتجات إلى نسب تصل إلى خمسين بالمائة. وهي فرصة لا تعوض لكل الأشخاص الراغبين في اقتناء مختلف المنتوجات. وستمسّ العروض كل من الأثاث والخدمات الطبية والتعليمية والعطور والخطوط الجوية وغيرها.

عروض يوم التأسيس جرير

ستقدم جرير بمناسبة يوم التأسيس تخفيضات، إذ سيتم خصم نسبة إحدى عشر بالمائة على جهاز شاومي 22 تري برو. وبالتالي سيصبح سعره 2.399 بدلا من 2699 ريال سعودي. وسيتم خصم نسبة خمسة وأربعون بالمئة على شاشة هاير U6900 UG. وسيصبح سعرها 2649، كذلك سيتم الخصم على منتوج لابتوب أسوس بنسبة اثنا عشر بالمائة، وكذلك على زينبوك 13.

عروض الأثاث

علاوة على ذلك ومن أهم عروض الأثاث ليوم التأسيس السعودي. عروض المطلق للأثاث بخصم قدره خمسة وسبعون بالمائة على سرير كوين. وسيصبح بسعر 1312 ريال بدلا من 5250، وأيضا سيتم خصم نسبة خمسة وعشرون بالمائة لمفروشات المطلق على سرير للأطفال من الخشب الطبيعي، وأيضا سيتم خصم نسبة خمسة وعشرون بالمائة على غرف نوم سرير كينج من لاكشري ديزاين، كما سيصبح سعره 1425 بعد أن كان 1900 ريال سعودي.

بهذا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع عروض يوم التأسيس الذي يستعلم عنه الكثير من مواطني المملكة. وهذا من أجل الاستفادة منها واقتناء كل الأغراض والمنتوجات بسعر أقل مما كانت عليه واستغلال الفرصة في فترة الاحتفال بهذا اليوم.