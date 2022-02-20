نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الطازج بالسعودية تنزل بخصومات في منتهى القوة على الأغذية ولوازم البيت في المقال التالي
عروض العثيم السعودية شهر فبراير 2022، العديد من السيدات في المملكة العربية السعودية تبحث عن مكان واحد تستطيع أن تشتري منه جميع المستلزمات الخاصة بالمنزل وبأسعار جيدة للغاية وتبحث عن مكان مميز يقدم عروض مميزة، وكل هذه المواصفات تتوفر في مجموعة أسواق عبدالله العثيم، وإليكم في هذا اليوم سيكون المقال عن العروض الخاص بأسواق عبد الله علي العثيم لهذا الأسبوع من شهر فبراير 2022، وإذا كنتي عزيزتي القارئة تبحثين عن هذه الأشياء فعليك بمتابعة هذا المقال إلى نهايته وسوف تطلع على معلومات تخص أسواق العثيم وبعض العروض الخاصة به.
عروض العثيم السعودية لشهر فبراير وخصومات ساخنة على اللحوم ومنتجات الألبان
أسواق عبدالله العثيم السعودية
أسواق العثيم السعودية أو أسواق عبدالله العثيم من أكبر شركات الموجودة في السعودية ودول الوطن العربي، وداخل أسواق العثيم يوجد عدد كبير من المنتجات التي تحتاج إليها كافة المنازل، فهناك جز خاص بالأجهزة الكهربية والأجهزة الإلكترونية، وجزء آخر خاص بالمواد الغذائية والأدوات المنزلية، وجزء خاص بالمنظفات، جميع هذه الأمور موجودة في مكان واحد بأسعار خيالية.
عروض العثيم الاسبوعية شباط 2022
إليكم فيما يلي بعض العروض التي يقدمها مجموعة أسواق العثيم خلال شهر فبراير، كما أن العروض سارية حتى نفاذ كمية المنتجات الموجودة داخل العرض من الفروع:
- عروض العثيم اليوم الاثنين المراعي برجر بقري بسعر 34.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم حلواني برجر بقري بسعر 84.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية مونتانا ملوخية مجمدة بسعر 6.45 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم شهرزاد بامية ممتازة بسعر 7.45 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بسلة بالجزر شهرزاد بسعر.75 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم سمك مكرونة مجمد بسعر 38.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم فيليه قشر بياض بسعر 41.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم سمك فيليه باسا أبيض بسعر 54.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب سي فود مجمد بسعر 29.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم جمبري بسعر 47.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده سبيط شرائح بسعر 52.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم المراعي زبدة غير مملحة بسحر 59.95 ريال سعودي.
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