نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جرير السعودية على الجوالات لشهر فبراير.. أسعار سامسونج بعد الخصم في المقال التالي
تخفيضات جرير السعودية على الجوالات فبراير 2022، عروض مكتبات جرير على الأجهزة الكهربية والأدوات الإلكترونية من العروض المميزة للغاية والتي ينتظرها جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، بداخل عروض جرير تكون الأسعار مناسبة لكافة الأشخاص، ويتم تقديم العروض من jarir bookstore مكتبة جرير بشكل أسبوعي، ويكون داخل العروض منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، وإليكم اليوم بعض العروض التي تقدمها جرير خلال شهر فبراير 2022.
عروض جرير اليوم على الجوالات الحديثة وعروض ايفون 13 وسامسونج الحديثة
عروض الجوالات في جرير
من المكتبات المتميزة جدًا في المملكة العربية السعودية والمعروفة بالجودة العالية لجميع منتجاتها وأسعارها التي تناسب الجميع هي مكتبات جرير، وهذه المكتبات موجودة في جميع مدن المملكة العربية السعودية، ويوجد بها جزء خاص بكافة المستلزمات المدرسية، وهناك جزء خاص بالأدوات الكهربائية والمواد الغذائية.
عروض جرير للجوالات السعودية لهذا الشهر
تقدم مجموعة مكتبات جرير مجموعة متميزة من العروض على بعض المنتجات الموجودة بها، وإليكم عروض هذا الأسبوع فيما يلي:
- بطاقة خصم جرير جوال سامسونج جالاكسي سعته التخزينية 128 جيجا بيت بسعر 1079 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير جالاكسي نوت 9 من سامسونج سعة 128 جيجابايت بسعر 2599 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير سامسونج جالاكسي إس 10 سعة 128 جيجابايت بسعر 3289 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هاتف سامسونج جالاكسي أى 50 سعة 64 جيجابايت بسعر 799 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سامسونج جالاكسي جي 4 سعته 16 جيجا بايت بسعر 399 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم جوال سامسونج جالاكسي جى 2 سعته 8 جيجا بايت بسعر 275 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير جالكسي اى 7 من سامسونج سعة 128 جيجابايت بسعر 979 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير سامسونج جالكسي إس 10 سعته 128 جيجا بايت بسعر 2499 ريال سعودي.
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هواوي واي 7 بريم سعته 64 جيجا بايت بسعر 647 ريال سعودي.
- عرض جرير سامسونج جالكسي جي g4 سعة 32 جيجا بايت بسعر 429 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير لينوفو اى 8 نوت سعة 64 جيجا بايت بسعر 539 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وهواوي واي 6 بريم سعته 16 جيجا بايت بسعر 499 ريال سعودي.
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