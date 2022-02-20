نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده ثلاث أيام لنهاية الأسبوع الثالث من شباط وخصومات جذرية على اللحوم والدواجن والأسماك في المقال التالي
عروض هايبر بنده السعودية فبراير 2022، بنده اليوم و تخفيضات بنده السعودية يقدم مجموعة كبيرة من العروض المتميزة التي ينتظرها معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخلال شهر فبراير تقدم عروض نهاية فصل الشتاء، وخلال هذا المقال سنتحدث عن العروض التي سيقدمها هايبر بنده خلال شهر فبراير وبعض الأمور المتعلقة بهايبر بنده السعودية، وإذا كنت ممن يبحث عن معلومات أو عروض تخص هايبر بنده فعليك بمتابعة السطور القادمة.
عروض هايبر بنده السعودية 19 فبراير بخصومات غير مسبوقة على المنتجات الغذائية
عروض بنده اليوم السعودية
واحدة من أهم الشركات المساهمة السعودية تابعة لمجموعة شركات صافولا هي شركات بنده ويوجد لها عدد فرع كبير جدًا في دول الوطن العربي وفي السعودية أيضًا، وتم تأسيس هذه الشركة من قبل حمود البراهيم وهو رجل أعمال سعودية عمل في العديد من الوظائف التي أكسبته خبرة كبيرة جعلته يؤسس هايبر بنده بكل تميز ونحج في تطور هذه الشركة.
عروض هايبر بندة اليوم السعودية فبراير 2022
يوجد داخل عروض هايبر بنده لهذا الاسبوع مجموعة من المنتجات القيمة للغاية، ومن ضمن هذه المنتجات ما يلي:
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع كفتة بقري برازيلي سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة برجر بقري برازيلي سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة فيليه صدور الدجاج سعر الطبق 16.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع سمك شعور كبير سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده تونة سعر الكيلو 10.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة سمك ماكريل سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية دجاج طازج البشاير سعر الكيس 13.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي قطع قاروص سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده فيليه قاروص بالجلد سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم قطع عجل بالعظم سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده روستو بقري سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر كتف عجل بدون عظم سعر الكيلو 47.95 ريال سعودي.
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