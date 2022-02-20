شوف عروض تقسيط موبايلي ايفون 13 .. أقساط تبدأ من 145 ريال سعودي شهريًا

تقدم شركة موبايلي للاتصالات العديد من الخدمات المميزة للعملاء، وتعد عروض موبايلي آيفون 13 وآيفون 13 برو ماكس من أهم الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم هواتف آيفون 13 بأقل الأسعار بنظام التقسيط لعملاء باقة مفوتر كما أضافت الشركة أن أسعار الهواتف تشمل ضريبة القيمة المضافة، وأوضحت تفاصيل العروض بالأسعار وقيمة القسط الشهري.

عروض موبايلي ايفون 13 برو ماكس

أعلنت شركة موبايلي عن قيمة القسط الشهري لجوالات آيفون، ومدة التقسيط لجميع عملاء باقة مفوتر كالتالي:-

هاتف آيفون 13 برو ماكس

يأتي الهاتف بمساحة تخزين داخلية 1 تيرا بايت.

متاح بنظام التقسيط لمدة 24 شهر.

قيمة القسط الشهري 300 ريال سعودي.

سعر الهاتف يشمل ضريبة القيمة المضافة.

هاتف آيفون 13 برو ماكس سعة ذاكرة 512 جيجا بايت

قيمة القسط الشهري 260 ريال سعودي والعرض متاح لأصحاب باقة مفوتر.

التقسيط متاح حتى أربعة وعشرين شهر.

يأتي مع الهاتف الإكسسوارات الخاصة به.

هاتف آيفون 13 برو ماكس سعة تخزين 256 جيجا بايت

القسط الشهري للهاتف 220 ريال سعودي.

السعر شامل الضريبة.

التقسيط متاح لعملاء باقة مفوتر.

هاتف آيفون 13 برو ماكس سعة تخزين 128 جيجا

قيمة القسط الشهري 200 ريال سعودي.

نظام التقسيط لمدة 24 شهر.

نظام التقسيط متاح لعملاء باقة مفوتر 200 و300 و400.

عروض موبايلي ايفون 13 ميني

هاتف آيفون 13 ميني سعة تخزين 512 جيجا

القسط الشهري 185 ريال سعودي.

نظام التقسيط على 24 شهر.

هاتف آيفون 13 ميني سعة تخزين 256 جيجا

قيمة القسط الشهري 145 ريال سعودي.

سعر الجهاز شامل ضريبة القيمة المضافة.

يأتي الهاتف مع الاكسسوارات الخاصة بالجهاز.

هاتف آيفون 13 ميني سعة تخزين 128

القسط الشهري 130 ريال سعودي.

التقسيط متاح لعملاء باقة مفوتر فقط.

التقسيط على سنتين من تاريخ إستلام الجهاز.

عروض موبايلي ايفون 13

هاتف آيفون 13 سعة الذاكرة 512 جيجا

نظام التقسيط لعملاء باقة مفوتر 300 و400.

قيمة القسط الشهري 215 ريال سعودي.

التقسيط لمدة 24 شهر.

هاتف آيفون 13 سعة الذاكرة 256 جيجا

قيمة القسط الشهري 175 ريال سعودي.

سعر الهاتف شامل الضريبة المضافة بعد الخصم.

هاتف آيفون 13 سعة الذاكرة 128 جيجا